Rifirrafe entre Petro y Antonio Sanguino por un micrófono abierto

Una vez más un micrófono abierto puso en aprietos a un congresista. Esta vez el incidente le ocurrió al senador de Alianza Verde Antonio Sanguino, quien durante la sesión plenaria del Senado de este miércoles dejó abierto su micrófono y se le escuchó un breve fragmento de su diálogo celular en el que hacía una referencia al senador Gustavo Petro.

El momento sucedió cuando el presidente del Senado, Lido García, le dio la palabra a Sanguino para que presentara un informe de conciliación sobre una ley, pero él no se dio cuenta que tenía abierto el micrófono y se le escuchó una conversación, en donde sostuvo que: “No, le hacemos un favor a Petro para que lo sabotee”.



El hecho generó la inmediata respuesta del senador Petro, quien le exigió explicaciones a Sanguino.



“Si mis posiciones se denominan sabotaje, que es del derecho a intervenir, que me expliquen entonces, porque habría una especie de censura al senador Petro. Yo no soy un saboteador, no estoy aquí de saboteador sino por haber obtenido la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales”, dijo Petro.



A los pocos minutos, el senador Sanguino entregó sus explicaciones y aseguró que nunca ha considerado que su colega de Colombia Humana sea un saboteador.



“En la mañana le envié un video a los colegas Roy Barreras e Iván Cepeda a propósito de todo este episodio del espionaje ilegal del que hemos sido víctimas varias de nosotros. La interlocución que estaba sosteniendo se refería a ese video. Me estaba refiriendo a usted en un comentario solidario frente a lo que está viviendo usted y a lo que hemos vivido muchos de nosotros”, concluyó Sanguino.



Este no es el primer incidente que se presenta con los micrófonos en medio de las sesiones virtuales del Congreso, ya ha ocurrido tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.



POLÍTICA