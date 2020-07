La pelea entre Petro y Angélica Lozano que calentó las redes sociales

Un nuevo choque se ha venido dando en las últimas horas entre el excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro y la senadora por los 'verdes' Angélica Lozano, esta vez por los resultados de la elección presidencial de 2018.



El enfrentamiento comenzó cuando el congresista de izquierda empezó a hablar –en algunos medios de comunicación y por Twitter– de los resultados de la segunda vuelta presidencial, en junio de 2018, en la cual fue derrotado por el presidente Iván Duque.



​Según Petro, "debemos afirmar hoy, sin dudas, que Colombia Humana ganó las elecciones presidenciales del 2018. El resultado de Duque está manchado por el fraude de la compra masiva de votos con dineros del narcotráfico".

Aunque esta es la tesis del excandidato presidencial de izquierda, hasta el momento no ha presentado ninguna prueba de sus afirmaciones ante las autoridades.



En una entrevista radial, la senadora Angélica Lozano afirmó que no cree en esa tesis, y que si Petro fue derrotado en las elecciones presidenciales pasadas fue porque hubo "un sector al que no conquistó el candidato, a pesar de que él pasó de 4 a 8 millones de votos cuando nos sumamos los que no pasamos a segunda vuelta".



"Salir a afrontar la crisis más crítica de nuestra historia, como la que estamos viviendo, incendiando metafóricamente es rentable políticamente, pero luego estalla en las manos", dijo Lozano, quien agregó que "la estrategia electoral de Petro es destruir a todo lo que sea distinto a él".

A quien le interese comprobar que ayer hicieron montaje, edición y tergiversación de mis palabras sobre #ÑEÑEPOLÍTICA, aquí los 3 minutos completos.



O puede quedarse con la edición de MALA FE de 15 segundos distribuida por un sector político que sabe que de mentir algo queda. pic.twitter.com/iQ1V6DduOt — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) July 8, 2020

Aunque el senador no le ha contestado directamente hasta el momento, compartió en su cuenta de Twitter varios trinos que sí lo hicieron.



Uno de ellos es de la usuaria @dianafer9 que dice: "Ellas defienden a Duque y a los intereses de los corruptos. ¿Qué ha hecho Angélica para defender a la gente que vive en la miseria? Aliarse con Paloma Valencia? La pelea de Petro con ellas es por un hospital, por un metro que no saben cuánto va a costar, eso es pensar solo en él?".



De igual forma, Petro compartió en su cuenta de Twitter la opinión de @DanielRMed, quien publicó una foto de Lozano y Petro, y escribió: "Tiempos aquellos cuando @petrogustavo te garantizaba una curul, entonces no era tóxico, ni extremista, ni polarizador, ni vengativo".

Que discurso más elemental y que deslealtad con quien le dio la oportunidad de llegar al concejo por primera vez hace 8 años. https://t.co/4UOl1nyrNa — Diego Velez (@DiegoVelezGar) July 7, 2020

