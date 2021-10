El trasfondo de la pelea Petro-Uribe por El Ubérrimo

Una polémica sobre la tenencia de la tierra como instrumento de poder y no como herramienta productiva y la idea de comprar esos predios para convertirlos en terrenos productivos se desató en el país.



La controversia se dio luego de los pronunciamientos del senador y aspirante presidencial Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, quienes manifestaron posiciones opuestas sobre este tema.



El miércoles, en la Comisión Primera del Senado, Petro afirmó que Uribe “es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en general de ganadería extensiva, es decir, no es productivo”, y propuso “comprársela”.



La respuesta del exmandatario se conoció ayer en Twitter, donde habló de “la historia” de su “familia en el campo” y en productos como “el café” y “la panela”, y dijo que Petro y el senador Iván Cepeda “con su ignorancia productiva, quieren hacer de mi tarea de finquero otro motivo de populismo electoral y de cobarde incitación a la violencia contra mi persona y mi familia”.

El señor Petro, la ignorancia productiva y el odio comunista. Mi familia finquera y las violencias pic.twitter.com/btCEzwVpSC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 15, 2021

Para algunos observadores políticos no deja de llamar la atención que el planteamiento de Petro se dé en momentos en que comienza a tomar forma la campaña presidencial de 2022 y en un escenario –la Comisión Primera del Senado– en el que hay 7 precandidatos: él, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal y los senadores Roy Barreras, Alexander López, Rodrigo Lara y Luis Fernando Velasco.



Para el experto en tierras y exsuperintedente de Notariado Jairo Meza, propuestas como la de Petro de comprarle la tierra a Uribe no son nuevas y se vienen haciendo “desde el Incora”, que se dedicó a comprar tierras y “entregárselas a campesinos”, en una “reforma agraria en la que se ha distribuido es pobreza”.

Para expertos, ideas como las de Petro no son la solución al problema de la tierra

Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, dijo que no es partidario “de esa anacrónica visión en la cual hay que quitarles a unos para darles a otros, porque aquí hay suficiente tierra”.



“Hay tierra baldía que todavía no se le ha adjudicado a los campesinos; otra que está en manos de ellos, pero es informal y lo que hay que hacer es organizar un programa masivo de formalización de la propiedad rural, pero esa política de Robin Hood de quitarles a unos para darles a otros no funciona y no ha funcionado en ninguna parte del mundo”, dijo.

El debate Maria Fernanda Cabal y Gustavo Petro sobre agricultura en Colombia pic.twitter.com/rmOwSoFRXe — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2021

Para Samper, cuando el privado no quiere venderle la tierra al Estado “la ley lo que permite es la expropiación, cuando es un predio de interés general”, pero “la voluntad de los privados es un pilar fundamental de la propiedad privada en este país y debe respetarse”.



En todo caso, este tipo de reformas como las que propone Petro deben ser sometidas a discusiones en el Congreso y en las altas cortes antes de ser una realidad en Colombia.

