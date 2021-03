Gustavo Petro sale del hospital en Italia

El senador de la Colombia Humana Gustavo Petro anunció en la tarde de este martes que salió del hospital en Italia, donde estaba internado en una unidad de cuidados intermedios desde hace cinco días por coronavirus.



"Informo a la ciudadanía que hoy salí del hospital en el que me interné por una neumonía leve producto del covid. En este momento estoy bien y sin síntomas", trinó el congresista.

En este momento estoy bien y sin síntomas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2021

Petro fue a Italia con el fin de visitar a sus hijos que residen allí y tenía previsto regresar el 16 de marzo, pero fue diagnosticado con el virus y tuvo complicaciones. Asimismo, tras realizarse el examen resultó positivo él, su esposa Verónica Alcocer García y su hija menor.



"El senador, dentro del periodo de receso de las actividades legislativas y previendo que este año y el próximo debe afrontar el proceso de elecciones, había decidido visitar a su hijo e hijas en Europa, a quienes no veía hacía más de dos años", se informó este fin de semana.



"El viaje fue decidido bajo la prioridad estricta de no correr riesgos y el lugar donde llegaron estaba clasificado como zona amarilla. En ningún momento dejaron de tomar todas las medidas sanitarias reglamentadas por los organismos especializados en salud nacionales como internacionales", advirtió el comunicado de este fin de semana.



Este martes, el senador Roy Barreras, quien anunció su disposición de competir en una consulta presidencial con Petro, afirmó en Twitter que el senador de izquierda “regresará a casa en las próximas horas y sin duda se reintegrará a la tarea democrática” la próxima semana.



En redes sociales ha surgido la polémica acerca de si el senador tenía que pedirle permiso al Congreso para salir del país. El senador Armando Benedetti, quien defiende y se siente identificado ideológicamente con Petro, señaló que "@petrogustavo

no tiene que pedirle permiso al Congreso para salir del país. Desde el 16 de marzo, él ha asistido a las sesiones. ¡No se dejen engañar!", trinó.

POLÍTICA

