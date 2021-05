Petro se une a las marchas de este 19 de mayo

Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, salió a marchar este miércoles 19 de mayo para sumarse a quienes en la calle le reclaman al Gobierno del Presidente Duque.

Aunque han existido acercamientos entre el Gobierno del presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, no se ha logrado instalar una mesa de diálogo que permita hallar una solución a la crisis.



Mientras, los representantes de un amplio sector de los manifestantes aseguran que no existirán conversaciones hasta que se reconozca el abuso policial durante las marchas; el Gobierno exige un fin a los bloqueos porque ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el transporte de medicamentos, claves en un momento en que el país sufre un tercer pico de la pandemia.



El presidente Duque ordenó este lunes a la fuerza pública desplegar su "máxima capacidad operacional" para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes.



"Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional" con respeto a los derechos humanos y su protección, dijo Duque.

Gustavo Petro se une al pueblo hoy 19 de mayo en marcha.#ParoNacional19M#PetroPresidente2022 pic.twitter.com/NUm7czCGGT — Sandrita Socha (@sanpatito84) May 19, 2021

Colombia cumple así tres semanas continuas de movilizaciones que en concepto de Petro seguirán hasta que Duque inicie un diálogo directo con los manifestantes.



"Mucha gente piensa que Petro es el que ha armado esto, el que está diciendo que tienen que salir a las calles", le preguntó este fin de semana Caracol TV.



"Yo no hice la reforma tributaria. Yo le dije a Duque que no la presentara. En el 19 les dije que esa reforma no le servía al país porque la desfinanciaba. En el 2020 yo propuse una política social diferente frente al covid, hablamos de renta básica, hablamos de emisión, lo que dije es que esa emisión que dedican a la banca privada la dediquen a las familias que tienen hambre y a la pequeña y mediana industria, eso no se llama populismo, eso hicieron en Estados Unidos. Trump hizo eso".



"Cuando presentaron la reforma tributaria en 2021 les dije cómo se les ocurre ponerle a un país que tiene hambre un impuesto a la comida…", aseguró.



"Se desató el estallido y entonces yo soy el culpable, porque me quieren ver como el actor de la violencia", agregó.

"Quien es el actor de la violencia es el gobierno. A mí la violencia me puede sacar del país, me puede poner en una tumba", manifestó.



Algunas figuras políticas, como por ejemplo la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, había criticado a Petro por, según ella, echar a los manifestantes a la calle mientras él se quedaba en su biblioteca.



Hoy Petro se sumó a quienes reclaman en las calles contra las política del presidente Duque.



