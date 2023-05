El presidente Gustavo Petro tuvo su segundo balconazo oficial este primero de mayo, día del trabajo. Aprovechó la salida de los sindicatos a marchar para dar uno de los discursos que más han despertado polémica desde que llegó al poder.



Hizo un llamado a los presentes a “defender” las reformas en las calles. “El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera”, fue uno de los apartados.



El discurso ha tenido distintas reacciones. Los sectores más cercanos al presidente destacaron lo dicho en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, mientras que otros sectores llamaron la atención frente al tono usado y el mensaje.



Gustavo Petro durante su discurso en el balcón. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el primer grupo estuvieron figuras como la representante María Fernanda Carrascal, que catalogó lo dicho por el presidente como “valiente y esclarecedor”. En un camino similar estuvo María José Pizarro: “El presidente afirmó que iremos hasta donde el pueblo nos acompañe, el límite en una democracia lo pone la gente Hablamos de diálogo y concertación, jamás de arrodillarnos ante élites privilegiadas y sus intereses”.

Hubo otro sector que destacó lo dicho por el presidente, aunque también cuestionó algunos elementos, como fue el caso del representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde. Este resaltó el mensaje de que el presidente está comprometido con las reformas sociales y que en un primer momento busca conciliarlas en el Congreso.



“El tono sigue siendo desafiante, porque no solo invita a hacer movilizaciones sino a generar hechos como los que vivimos en el paro nacional, que no deseamos ni las bancadas de Gobierno ni las opositoras”,fue la crítica del representante por el Valle del Cauca.



En la oposición fueron más críticos con el discurso del primero de mayo y prendieron las alarmas. “Ya perdimos la cuenta de sus comentarios dañinos contra la Fiscalía, el Congreso, empresarios y Procuraduría. Me parece grave que en la retórica que empleó en el ‘balconazo’ utilice términos propios del marxismo como: clase obrera, privilegiados, feudalismo, entre otros. El tema de lucha de clases estuvo muy presente en el discurso de Petro”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa.



En un mismo camino estuvo la senadora María Fernanda Cabal. “No podemos caer en el juego de Gustavo Petro, experto en desordenar el país y señalar a otros para evadir la responsabilidad de sus fallas. Ante una izquierda depredadora debemos unirnos para salvar a Colombia”, dijo la congresista del Centro Democrático.