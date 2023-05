El Congreso arranca hoy la recta final de la legislatura con dos desafíos para el gobierno de Gustavo Petro: consolidar las mayorías e intentar que en un mes estén aprobadas las llamadas reformas sociales.



Sin embargo, esto último no sería posible. “Ya con los tiempos no alcanzaríamos las tres reformas y tendríamos que revisar cuánto podemos avanzar en este momento final del semestre”, reconoció en diálogo con EL TIEMPO el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien dijo que esta semana será decisiva.



“Actos legislativos y leyes orgánicas que no se aprueben en Comisión esta semana se hunden. Esta es la última semana”, agregó.



Esto dejaría en vilo las reformas sociales del Gobierno, ya que el siguiente semestre ni el Senado ni la Cámara estarán en manos del Pacto Histórico, sino que pasarán a las presidencias de Alianza Verde y el Partido Liberal, respectivamente. Aunque ambas colectividades hacen parte de la coalición de Petro, las relaciones con la Casa de Nariño no pasan por su mejor momento.

La legislatura termina el 20 de junio. Es decir, desde hoy tiene 15 días hábiles. Está prácticamente definido que se citará a extras hasta el 30 de junio, pero los tiempos seguirían estando apretados.



El ritmo del Congreso este semestre ha sido lento y se han perdido días de trabajo. Por ejemplo, el jueves de la semana pasada se esperaba que se llevara a cabo en Senado el séptimo de ocho debates del acto legislativo que regula el cannabis de uso adulto. Y aunque parece que hay mayorías para que avance, no se llevó a cabo y quedó para este lunes. Se perdió una semana.



Si bien el Gobierno logró la semana pasada la aprobación de la polémica reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara, esto no es un reflejo para las demás iniciativas.



De hecho, el Ejecutivo ya está contando los votos para que este proyecto pase en la plenaria. Hoy no los tiene y está buscando sectores liberales y conservadores que desafíen la autoridad de los jefes de los partidos y las decisiones de bancada que se tomaron previamente para que no acompañen.



A lo anterior se suma que aunque se esperaba que el miércoles comenzara el debate de la laboral, por falta consenso y por no tener unas mayorías claras, todavía no se ha programado la discusión. Hasta anoche no estaba en la agenda de la Comisión VII de Cámara. El Partido Conservador, por ejemplo, ya anunció que la votará de manera negativa.



La pensional todavía no tiene ponencia para el primer debate en Senado, pese a que desde hace un mes se comenta que está prácticamente listo el texto y en el Congreso se comenta que de las llamadas reformas sociales esta es la que más fácil podría llegar a consensos.



También hay complicación con la ley de sometimiento. Ya está la ponencia, pero no ha sido radicada porque no hay mayorías sólidas que permitan el inicio de la discusión de este proyecto clave para la ‘paz total’. Según el ponente, el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, la ruptura de la coalición de gobierno dificulta el trámite, pero cree que esta semana se destrabará la ley.

Y el proyecto de humanización penitenciaria, a pesar de tener ponencia hace un mes, todavía no ha sido citado a debate. Según el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es extraño que no se haya debatido, pero el presidente de la Comisión I de la Cámara, Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, le dijo que no se ha programado el debate porque están evacuando otras iniciativas de origen parlamentario. A esta Comisión también llegará el polémico Código Electoral.



Tal y como lo dijo Racero, esta semana será casi que exclusiva para las reformas constitucionales. El Gobierno busca que se apruebe la creación de la jurisdicción agraria, así como la declaración del campesinado como sujeto de derecho.



Aunque las reformas sociales pueden ser aprobadas el siguiente semestre, si no avanzan sería un golpe para el Gobierno, que insistió en que este semestre estarían listas y que, de tener una ambiciosa agenda legislativa de 29 iniciativas, solo alcanzaría a aprobar menos de 10.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA