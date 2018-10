¿Petro está recolectando dinero para pagar multa de la Contraloría?

Este jueves, la Corte Constitucional decidió en su Sala Plena mantener las inhabilidades contra funcionarios públicos condenados fiscalmente por la Contraloría, lo que implica que si una persona tiene una sanción de este tipo no puede ser contratada por el Estado ni posesionarse en cargos públicos de elección popular.



La decisión dejó en el limbo el futuro del hoy senador Gustavo Petro, quien tiene dos condenas de la Contraloría de Bogotá por varias de sus decisiones cuando fue alcalde de la capital. Los efectos de esas condenas, sin embargo, están suspendidos por medidas cautelares.

Tras conocerse esta decisión, en WhatsApp empezó a circular un mensaje falso a nombre de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, en el que se pide depositar dinero para ayudar a saldar la deuda que tiene el excandidato presidencial con la Contraloría Distrital, la cual asciende a 200 mil millones de pesos.



"Verónica Alcocer, en la tarima del Salón Rojo del Hotel Tequendama, se apartó de la solemnidad política para decirles a los asistentes que apoyaran a su esposo para poder conservar la curúl y ayudar al pueblo", se lee en el mensaje.



La cadena de WhatsApp, además, dice que quienes deseen contribuir pueden hacerlo depositando el dinero a una cuenta de ahorros del Banco de Bogotá.

Una cadena falsa en WhatsApp a nombre de Verónica Alcocer pide depositar dinero en una cuenta para apoyar al senador Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con la oficina de prensa de Gustavo Petro, la cual aclaró que no se está recolectando dinero para pagar la sanción de la Contraloría.



"En rueda de prensa, el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro agradeció los mensajes de apoyo de la ciudadanía y pidió no recolectar ningún recurso para tal fin por el momento", aseguró en un comunicado Andrés Hernández, jefe de prensa y comunicaciones del senador.



Hernández también aclaró que "no hay habilitada ninguna cuenta bancaria y tampoco está autorizada ninguna persona para solicitar recursos de la ciudadanía".

Este jueves Gustavo Petro dijo que la decisión de la Corte Constitucional de ratificar la competencia de entes de control para vetar de cargos públicos a quienes no paguen sus sanciones pretende su muerte política. "Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo ocho millones de votos y casi llega a la presidencia”, aseguró.

ELTIEMPO.COM