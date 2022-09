Un espaldarazo clave recibió ayer el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que la mayoría de los partidos y movimientos políticos declararon su decisión de ser aliados del mandatario.

El porcentaje se conoció en la fecha límite que da el Estatuto de la Oposición para que las colectividades se declaren de gobierno, independientes u opositores.



Dentro del grupo de fuerzas políticas que se declararon de gobierno están el Pacto Histórico; la mayoría de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde; los partidos Liberal, Conservador, de ‘la U’ y Comunes, y los tres indígenas que tienen curul en el Congreso. Estos suman el 67 por ciento del Legislativo.



A este bloque se sumarían 9 de los 16 congresistas que están en las curules de paz y algunos representantes a la Cámara de pequeñas coaliciones que también acompañarían las propuestas legislativas del Gobierno Nacional.



En el grupo de la independencia quedaron los partidos Cambio Radical, Mira, Colombia Justa Libres y Nuevo Liberalismo, al igual que dos congresistas –Humberto de la Calle y Daniel Carvalho– que fueron elegidos a nombre del Partido Verde Oxígeno, pero que fueron expulsados de él.



Y en la oposición se afincaron el Centro Democrático, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y dos representantes a la Cámara —Érika Sánchez y Juan Manuel Cortés— que fueron separados de esta fuerza política, la cual acompañó al excandidato Rodolfo Hernández.

Un primer impacto de esta decisión de las fuerzas políticas es que el jefe de Estado arranca su trabajo en el Congreso con unas mayorías que, en el papel, apoyarían sus proyectos de ley y de reforma constitucional, entre los cuales uno de los principales es la reforma tributaria, que comienza su trámite en el Legislativo.



Sin embargo, cabe precisar que no existe una obligatoriedad jurídica para que los partidos de gobierno apoyen todos los proyectos del Gobierno. La norma obliga, solamente, a que hagan la declaratoria, paso que se cumplió ayer.



En la pasada administración, por ejemplo, ‘la U’ se declaró partido de gobierno, pero algunos sectores de esta colectividad mostraron su rechazo a ciertas iniciativas oficiales e incluso las votaron en contra.

Por ello, en estas declaratorias será clave la relación que mantenga la administración de Petro con las bancadas que se declararon de gobierno, ya que, según la norma, los partidos y movimientos políticos pueden cambiar de posición una vez en el cuatrienio.

El manejo que haga el presidente Petro de la colaboración de las colectividades con el Gobierno Nacional será una de las claves para que las fuerzas políticas sigan acompañando sus propuestas y le den el blindaje político que le dé gobernabilidad a su mandato.



Por ahora, las mayores críticas se dieron en el conservatismo, donde algunos de sus líderes cuestionaron la decisión del partido de hacer parte de la coalición de gobierno.

El más duro de todos fue el expresidente Andrés Pastrana: “No hubo un voto conservador que avalara la manguala de Petro y su extrema izquierda con las organizaciones criminales del narcotráfico. La corrupta alianza con Petro de los parlamentarios conservadores desprecia a la militancia del Partido e insulta sus principios”.



Desde el Gobierno, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, agradeció a los partidos aliados del Ejecutivo.

¿Qué dicen los partidos políticos sobre reformas o políticas claves del Gobierno Petro?

El ministro de Hacienda (firmando), José Antonio Ocampo, durante la radicación del proyecto de reforma tributaria que va por un recaudo inicial de 25 billones de pesos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pacto Histórico

La senadora María José Pizarro aseguró que la coalición de Gobierno ya tiene una postura unificada. “En el transcurso del debate seguramente habrán argumentos, propuestas para intentar fortalecer los proyectos de ley”, afirma. Respecto a la reforma tributaria, los congresistas ya presentaron sus propuestas a través de la coordinadora ponente, Clara López.



En el caso del proyecto de paz total se está esperando a que el proyecto de ley llegue a la comisión primera del Senado. Finalmente se espera que el Gobierno Nacional radique la reforma política. “Ya nos hemos estado preparando y hemos avanzado en reuniones técnicas. Nos queda esperar cuál es la propuesta porque es la principal y será la que defenderemos y acompañaremos”, aseguró Pizarro.

Partido de ‘la U’

La directora de ‘la U’, Dilian Francisco Toro, ha asegurado que la reforma tributaria debe ser debatida de forma más amplia y ha enfatizado en cuidar incentivos a vivienda y la protección de las mipymes. Y en ese sentido irá la colectividad: “Estamos a favor, pero no debe golpear el bolsillo de los más pobres ni lacerar la confianza de invertir en el país”, aseguró el senador Antonio Correa.



Afirmó que una de las razones que los inclinó a ser parte de la coalición del Gobierno fue la propuesta de ‘paz total’ y por eso la apoyarán, aunque manifestó que “se deben hacer modificaciones en la JEP para que haya un trato igualitario a todos los actores del conflicto”. Respecto a la reforma política, desde ‘la U’ aún no hay una posición, pues están esperando que la bancada se reúna para estudiarla a fondo.

Cambio Radical

La representante Carolina Arbeláez, vocera del partido, explica que sobre la reforma tributaria les preocupa “que grave la canasta familiar, que afecte la clase media, a los pequeños y medianos empresarios”. Aseguró que no han recibido respuesta a la contrapropuesta que le hicieron al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



De la ‘paz total’, el senador Carlos Fernando Motoa expone que la propuesta es muy “confusa y ambigua”. Critica que “hablan de sometimiento y luego de acogimiento”.



Arbeláez, por su parte, dice que no están de acuerdo con la facultad que tendrían los alcaldes para dialogar con grupos armados. “Nos preocupa que esto se convierta en muchos ‘Caguanes’ donde no haya reglas claras”, agrega. Por el lado de la reforma política, hay un respaldo hacia esta y afirman que hay que abordar el debate, el cual será un reto para los partidos. Están a la espera del texto para poder analizarlo y tener una posición clara.

Movimiento de Salvación Nacional

Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional, expresó que no apoyarán la reforma tributaria porque es “regresiva, resucita malas prácticas como el impuesto al patrimonio. Creemos que debe ser rechazada. Darle más recursos al Estado es darle de comer a los partidos tradicionales y darle de comer a la corrupción”, afirmó.



Respecto a la ‘paz total’, Gómez aseguró que lo único que sucederá con esta iniciativa “de impunidad total es que va a morir. Lo único que va a lograr el Gobierno con la paz total es más recrudecimiento de la violencia y de los actores armados y criminales en Colombia”.



Finalmente, sobre la reforma política dijo que sería un error revivir la del registrador Alexánder Vega. “Nos declaramos de acuerdo con las listas cerradas, con la eliminación de la circunscripción nacional al Senado y con la financiación pública integral de los partidos políticos”, expresó Gómez.

