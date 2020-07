Polémica: investigación contra Petro es por aporte de 365.000 pesos

Tres aportes que suman 365.000 pesos tienen en problemas al excandidato presidencial Gustavo Petro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, en 2018.



Los montos se conocieron este viernes, cuando el magistrado del CNE que lleva el caso, Renato Contreras, los reveló en medio de una entrevista radial.



"Una persona de Cartagena dio 95.000 pesos y los otros dos dieron, uno 120.000 pesos y el otro 150.000 pesos", afirmó Contreras en Blu Radio.

Estos aportes, realizados por tres personas que en el momento de la donación eran servidores públicos, están prohibidos por la ley y eso es lo que está investigando el Consejo Nacional Electoral.



(Lea también: ¿Qué ha pasado un año después de la 'jugadita' de Macías?)



Desde el momento en que se conoció la investigación, el propio Petro admitió que esas donaciones habían existido y dijo que ese proceso era "porque una profesora donó a la campaña 95.000 pesos".

Mi constancia ante la persecución política del Sr Renato Contreras, representante del Centro Democrático en el @CNE_COLOMBIA , contra la Colombia Humana y contra mi, porque tres profesores aportaron 365.000 pesos en total a mi campaña. pic.twitter.com/3qantORYEJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2020

En una sesión de la Comisión Primera del Senado, Petro dijo este jueves que el proceso en el CNE en su contra era una "persecución" de Contreras, quien fue postulado al cargo por el Centro Democrático, según él mismo lo admitió.



(Recomendado: ¿Char será quien aplique silla vacía a curul que fue de Aida Merlano?)

​

El senador Gustavo Bolívar, petrista, también salió en defensa del excandidato presidencial: "Denuncian a Petro por recibir dinero de Vzla. y como el CNE no encuentra esa donación, porque no existe, abre investigación por $ 450.000 que Berta Isabel Bravo, maestra de Cartagena, donó a su campaña. El CD recibe 300.000 dólares y no lo tocan", escribió en Twitter.

#UnDescaroEs el del magistrado del CNE Renato Contreras del CD. Al no encontrar el tal aporte de Vzla, abre procesos en Fiscalía y Corte por 3 donaciones de unos profesores q no suman $400 mil, plata q reportó la campaña Petro y calla frente a ÑeñePolítica y US300 mil de Cisneros pic.twitter.com/bSRsQJ6qkv — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 24, 2020

Aunque la sanción a la que se expondría la campaña de Petro en el Consejo Nacional Electoral sería económica —según el mismo CNE serían 134 millones de pesos, máximo—, el congresista tendría que enfrentar un proceso en la Corte Suprema de Justicia por esta supuesta violación a la ley.



(Le sugerimos: 'Gustavo Petro publica por ahí tres noticias falsas por día': López)

POLÍTICAEscriba sus comentarios de esta noticia en @PoliticaET