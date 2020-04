Petro responde a quienes dicen que su enfermedad es mentira

Hasta las redes sociales llegaron los comentarios de muchos colombianos que no creen en la tenencia de células cancerígenas que reveló el excandidato presidencial de izquierda y senador Gustavo Petro, quien afirmó este miércoles en la noche haberse recuperado totalmente de la enfermedad.



Ante esto, el propio Petro decidió publicar su historia clínica y responder esta entrevista de EL TIEMPO, en la cual lanza varias críticas a los sectores que lo han cuestionado y le contesta a la senadora Angélica Lozano, quien lo relacionó con el ‘carrusel de la contratación en Bogotá’.



Sobre la posibilidad de una moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y acerca de Sergio Fajardo y su supuesta influencia en la alcaldía de Bogotá, Petro prefirió no hablar, por el momento.

¿Cómo está de salud?



Me siento bien, haciendo ejercicio y con una dieta rigurosa.



¿Por qué decidió publicar su historia clínica?



Porque periodistas exigían que la publicara, dejando entrever que decía mentiras. Las historias clínicas por ley son un documento reservado y su publicidad solo depende del paciente. Creo que es la primera vez en la historia de Colombia que un sector de la prensa pide hacer pública una hoja clínica y discutirla. Hay mucho allí de prejuicio político. Pensar que el progresismo se afinca en la manipulación, cuando se basa es en la ciencia. Que se les junte tanto Cuba como Petro en una sola noticia les hizo delirar en el prejuicio.



¿Exactamente qué fue lo que tuvo?



El diagnostico principal es que es un carcinoma epidermoide en el hiato esofágico ocasionado, quizás, por reflujo intenso y crónico. Esta produjo una lesión de 31 m.m. y no llegó hasta el tejido muscular de los tres tejidos que tiene la pared esofágica, solo a la mucosa y submucosa. La lesión fue removida en la intervención que me hicieron y, al parecer, las células atípicas fueron extraídas. Solo un control periódico podrá determinarlo después con alguna certeza.

A mi no tienen que satisfacerme en nada, Angélica. Solo no privaticen la salud, no demuelan el San Juan de Dios y no envien gases a la gente que tiene hambre https://t.co/SiXzfLV7Qc — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2020

¿Por qué en Colombia circuló un audio que decía que su enfermedad era mentira?



No tengo ni idea del audio. No creo que un médico, por su formación ética, se atreva a hablar del estado de uno de sus pacientes sin su autorización. Mi médico es el doctor Roa, quien se encuentra ahora combatiendo el virus en New Jersey, y el audio ni corresponde a su voz.



¿A qué atribuye que algunos sectores hayan manifestado que su enfermedad era mentira?



La pregunta que me hago es, ¿por qué tanto interés en querer desprestigiar mi propio informe sobre mi salud?, y no encuentro otra razón que no sea la existencia de una práctica de un sector del periodismo por quitarle valor a la palabra del que critica el poder establecido. Y de manera concreta: las denuncias del vínculo del paramilitarismo con la política o las de los grandes capitales del país con la corrupción.

¿Es verdad que usted les dio una cuota del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá a los concejales, como lo aseguró Angélica Lozano?



En cuanto a ese tema debo responderle que yo fui el que denunció el 'carrusel de la contratación'. Fue la fuerza de progresistas, Gloria Oramas y yo personalmente, quienes denunciamos de manera concreta al concejal Camacho Casado. Está preso por nuestras denuncias. Nunca en nuestra alcaldía se dio un paso a favor de integrantes del cartel de la contratación. Ese cartel fue la oposición de Bogotá Humana y logró el apoyo de la Procuraduría en su propósito. Integrantes del cartel confesaron que hicieron una vaca para reunir el dinero para poderme destituir.



