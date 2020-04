Lo que dijo Gustavo Petro sobre sus médicos en Colombia

Gustavo Petro, líder de la oposición política, mostró su agradecimiento en las últimas horas con el Embajador de Colombia en La Habana, donde se hizo este lunes un tratamiento quirúrgico; y con la Fundación Santa Fe, entidad en la que ha sido atendido en otras ocasiones.

Petro escribió en la red social Twitter: “Le agradezco al embajador Juan Manuel Corzo que me haya acompañado en la intervención quirúrgica”.



Corzo fue autorizado, por razones humanitarias, por el Gobierno Nacional para que estuviera durante el procedimiento.



(Le puede interesar: Petro ha estado 'muy tranquilo' y su regreso depende de otros exámenes)



La canciller Claudia Blum le envió en la noche del domingo un mensaje de solidaridad al dirigente de la Colombia Humana “deseándole éxitos en la intervención quirúrgica” así como “una pronta recuperación”.



La Ministra de Relaciones Exteriores también le dijo que atendiendo la invitación del senador “el embajador (Juan Manuel) Corzo, lo acompañará en la cirugía”, hecho que fue reconocido por Petro.



“La Ministra ha solicitado también a la Embajada de Colombia en Cuba que le preste al senador todo el apoyo que requiera durante su estadía en dicho país”, dijo la Cancillería.



(Además: Sorpresivamente, Petro se une a primera sesión virtual del Senado)



Sobre la entidad médica donde fue intervenido, Petro contó que “en dos días" tendrá los resultados.



Y aseguró: “Mi médico en la Fundación Santa Fe se llama Jairo Roa, neumólogo, hoy está en el centro de la pandemia en Nueva Jersey, EE. UU.”.

La Ministra ha solicitado también a la Embajada de Colombia en Cuba que le preste al senador todo el apoyo que requiera durante su estadía en dicho país FACEBOOK

TWITTER

“La Fundación Santa Fe que hoy dirige Henry Gallardo, es una institución a la que le debo mucho”, aseguró el líder del movimiento Colombia Humana.



El senador, sin embargo, se mostró crítico: “Hoy como muchos hospitales pasa por momentos críticos. Bajo el plan de la alcaldía, no tienen servicios en espera de enfermos del virus, no facturan y las EPS no pagan sus deudas”.



“La red pública y privada esta a punto de quebrar en medio de la pandemia”, argumentó.



“El gobierno nacional y los locales deben girar los recursos sin pasar por las EPS o no tendremos si quiera donde atender los enfermos graves del covid-19”, exigió.



(Además: ¿En qué consistió la operación a la que fue sometido Petro en Cuba?)

POLÍTICA