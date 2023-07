El presidente Gustavo Petro recibió al mediodía de este lunes al senador Iván Name, presidente del Congreso, en la Casa de Nariño.



La cita entre los jefes del Ejecutivo y del Legislativo se da 11 días después de que Name fue elegido por la plenaria del Senado como nuevo presidente de la corporación.



Había llamado la atención que dicho encuentro no se hubiera realizado. El mismo Name dijo que su intención era que el encuentro se realizara la semana pasada, pero esto no fue posible.



"Solicitaré el lunes (24 de julio) una audiencia con el señor Presidente para presentarle el saludo como mandatario de los colombianos y para ofrecerle todas las garantías a sus iniciativas y de su gobierno, para reiterarle aprecio y respeto y el deseo de que tengamos un entendimiento fluido, respetuoso y digno entre todas las ramas del Poder Público", aseguró en entrevista con EL TIEMPO.

Iván Name, presidente del Senado. Foto: Prensa Senado

La elección de Name como presidente del Senado fue calificada como el primer revés del gobierno Petro en la legislatura, pues su candidato, el senador Inti Asprilla, ni si quiera pudo presentar su nombre a la plenaria y el Ejecutivo terminó apoyando a la senadora Angélica Lozano, pero esto no fue suficiente y finalmente Name, impulsado por los votos de la oposición y de los partidos independientes, se quedó con la dignidad que le corresponde a la Alianza Verde en esta legislatura.



Con quien sí se reunió el jefe de Estado la semana pasada fue con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, quien tenía el guiño de la Casa de Nariño para ocupar esa dignidad en la legislatura que se inició el 20 de julio.

¡Unidos por la Democracia! 🇨🇴 #GranAcuerdoNacional



En reunión con el Presidente @petrogustavo acordamos honrar la Constitución del 91 y colaborar armónicamente entre los poderes públicos para defender al pueblo y cumplir la agenda de cambio. ¡Viva Colombia! @CamaraColombia pic.twitter.com/9bKLx2jjEn — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) July 27, 2023

"En reunión con el presidente Gustavo Petro acordamos honrar la Constitución del 91 y colaborar armónicamente entre los poderes públicos para defender al pueblo y cumplir la agenda de cambio", comentó el representante en su cuenta de Twitter tras el encuentro que se realizó el jueves 27 de julio en la Casa de Nariño.



