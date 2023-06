El presidente Gustavo Petro dió un duro discurso en su participación en las movilizaciones de este 7 de junio. Entre los muchos señalados, el mandatario tuvo un capítulo especial para el Congreso, espacio en el que no ha tenido mayor trámite tres de sus reformas eje: salud, pensional y laboral.



"(Quieren) hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar a los congresistas a los dueños del capital que han hecho negocios con el dinero de la gente y se han llevado la mayor tajada del presupuesto que es de todos los colombianos", fue uno de los apartados del discurso del primer mandatario.



Las palabras tuvieron cierto efecto en la labor legislativa. Por un lado, se envió un comunicado de que se iba a cancelar la sesión de este miércoles en Cámara y a los pocos minutos se reversó la decisión. Se continuó con la discusión de la reforma de la salud, que de nuevo se estancó en la fase de votación de impedimentos.

En cuanto al Senado, se llevó a cabo la primera sesión con Alexander López como presidente del Congreso. En este caso, se hizo una plenaria en la que se le dio prelación a los proyectos de origen parlamentario. Fue una forma de la nueva cabeza de tender puentes con los senadores.



Las palabras del primer mandatario fueron destacadas en Cámara durante el momento de las constancias. Algunos expresaron su preocupación por el tono y otros pidieron que se hiciera caso en el pedido de que se avanzara en el trámite de las reformas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia durante la manifestación de este miércoles. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El discurso presidencial terminó marcando el devenir de la sesión. Desde la bancada de Gobierno se intentó hasta lo último que se pudiera avanzar en el trámite, mientras que la oposición y los partidos que antes hacían parte de la bancada oficial (liberales y conservadores) buscaron romper el quórum.



La tensión entre ambas posiciones se notó en todo el debate. Se logró avanzar en la votación de casi todos los impedimentos, pero fue un ejercicio desgastante en el que reloj para emitir el sufragio llegaba hasta el límite y varias veces tocó presionar a los congresistas para que participaran del proceso.

Vista a la plaza de Bolívar durante las marchas del 7 de junio convocadas por el presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Al final, no se logró culminar el intento de superar la fase de impedimentos. Se avanzó en la mayoría, pero faltó un último bloque, que quedó para la otra semana.



A esa hora, a eso de las 7 de la noche, la plenaria Senado ya no estaba sesionando, levantaron poco después de las 6 tarde. En esta corporación debatieron por más de tres horas.



Se avanzó en la discusión de proyectos de origen de los legisladores, nada relacionado con la agenda de Gobierno. Además, a pesar de que eran iniciativas de los congresistas, eso no fue garantía de un amplio quórum. La sesión comenzó con apenas 55 senadores, de 107.



De esta manera, a pesar del duro llamado del presidente Petro y de la intención de que las movilizaciones generen presión en los congresistas, por el momento no se ha sentido los efectos. Tocará esperar a la semana y media de sesiones que quedan y a las posibles extraordinarias que se convoquen desde el Ejecutivo.

