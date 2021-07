Así ve el equipo económico de Petro la nueva reforma tributaria

¿Gustavo Petro está de acuerdo con la reforma tributaria que el Gobierno Nacional presentó en sociedad este martes y que el presidente Duque bautizó Proyecto de Inversión Social?



“El Gobierno le hizo caso a Petro en la reforma tributaria al devolverse a la situación anterior a la reforma de 2019. No va a devolver todo el ICA y vuelve a la tasa de renta corporativa del 35 por ciento”, responde Ricardo Bonilla del equipo económico de la campaña del dirigente de izquierda.



Sin embargo, él se muestra categórico: “Colombia Humana no va a avalar la reforma tributaria que acaba de presentar el Gobierno”.



Pero Bonilla, economista de la Universidad Nacional, especializado en la Universidad de Rennes (Francia), asesor del aspirante de la Colombia Humana a la Presidencia insiste: “En esencia el Gobierno le hizo caso a Petro”.



“En líneas generales lo que hizo fue seguir las recomendaciones de él”, argumentó Bonilla, quien precisamente en 2015 fue uno de los nueve expertos de la Comisión Asesora en la formulación de una reforma tributaria.



Para Bonilla, sin embargo, el Gobierno Nacional se quedó cortó porque con la propuesta que será llevada al Congreso el próximo 20 de julio y que busca recaudar $15,2 billones no alcanzan para sanear las finanzas del país.



“El Gobierno, dice Bonilla, se endeudó en 80 billones de pesos y ahora va a recoger una cifra muy inferior”.



En consecuencia, dijo Bonilla, el Gobierno que venga después del 7 de agosto de 2022 “deberá hacer una reforma estructural que realmente de respuestas para las necesidades de todos los colombianos”.



A la pregunta de sí Petro llegase a ganar la Presidencia el año entrante, ¿en un hipotético gobierno de izquierda habrá, entonces, una reforma tributaria de mayor calado?, Bonilla respondió: “Naturalmente”.



“Esta reforma tributaria de Duque es paliativa, Colombia necesita una reforma estructural”, argumentó.



“El tránsito de renta de personas jurídicas a naturales es indispensable, pero no hacia los menores ingresos sino hacia los hogares ricos, ese tránsito no está diseñado así. Las verdaderas acciones están en el tratamiento contable de costos y gastos de personas jurídicas y naturales relacionadas”, ha escrito Bonilla.



Para que el tránsito sea equitativo, a juicio de Bonilla, se requieren cinco puntos:



1. Que las personas jurídicas separen los activos productivos de los improductivos y los valoren a precios de mercado.



2. Que los activos improductivos en uso de accionistas, propietarios y ejecutivos les sean transferidos y se sincere el valor de su patrimonio.



3. Que los gastos de accionistas, propietarios y ejecutivos sean declarados en sus ingresos y no descontados en la persona jurídica.



4. Que las transferencias que realicen las personas jurídicas a socios, accionistas y ejecutivos sean asumidas como dividendos y no como ingresos no laborales, y



5. Que los dividendos sean gravados independientemente que sean entregados a persona natural o jurídica”, ha argumentado Bonilla en sus análisis económicos sobre este tema.



Finalmente, Bonilla también explicó la frase de la propuesta de Petro de una reforma tributaria con la que “les subirá impuestos solo a 4.000 personas”.



Para el asesor económico se trata de “una metáfora”.



"Es una frase con un número para anunciar que se buscará identificar a los más megarricos del país para que tributen, dijo.



En el alto gobierno hay satisfacción porque se considera que este martes recibió "el respaldo al Proyecto de Inversión Social".



El Gobierno dice que la propuesta que será llevada al Congreso el próximo 20 de julio y que busca recaudar $15,2 billones será "para financiar la protección de los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas".



La tranquilidad del Gobierno pasa porque siente que así lo expresaron representantes de los gremios económicos, los jóvenes, miembros del Congreso de la República, alcaldes, gobernadores y diversos actores de la sociedad, en el acto de cierre de las jornadas de diálogo organizadas por el Ministerio de Hacienda para socializar y construir la iniciativa.



En el evento, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, se hizo un balance de los seis foros regionales en los que participaron más de 80 líderes. Ahora, el Congreso tiene la palabra.



