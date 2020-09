'¿Petro convocó a colectivos tipo chavistas?': congresista Ferro

Un duro pulso se ha vivido en los últimos días entre el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro y sectores afines al senador Gustavo Petro, discusión que terminó incluso en los estrados judiciales.

La discusión empezó el pasado miércoles, cuando durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el congresista Ricardo Ferro cuestionó que el senador de la Colombia Humana estaba “invitando a la conformación de colectivos”.



“Mientras aquí estamos en este debate yo veo al candidato Petro en regiones como la nuestra, como el departamento del Tolima, invitando a la conformación de colectivos de la Colombia Humana que pasen a la ofensiva en la movilización social porque de lo contrario, según el candidato Petro, los van a barrer. Aquí lo que se está convocando es a unos colectivos que si nosotros no les paramos bolas podemos estar viendo el surgimiento de unos colectivos similares a los que en Venezuela asaltan viviendas, asaltan locales y atentan contra la población civil”, manifestó Ferro.



Posteriormente el congresista del Centro Democrático asegura que “están surgiendo unos colectivos terroristas en las ciudades de Colombia”.



Para hacer este pronunciamiento Ferro se basó en un audio que llegó a su celular en el que se escucha a Petro decir: “Hay que pasar a la ofensiva en la movilización social, haciéndola masiva, tranquila, pero contundente, porque si no nos van barrer. Y lo que quiero dejarles es esa inquietud, los colectivos de la Colombia Humana están en la posibilidad de conducir sectores importantes de la sociedad, de la región, a esta lucha que vamos a enfrentar en los próximos días, en las próximas semanas”.



Tras la intervención de Ferro, se dio la réplica del representante David Racero, de la Lista de la Decencia, quien le exigió al congresista uribista denunciar estos hechos o de lo contrario él lo denunciaría por injuria y calumnia.

Tal como lo prometí, radiqué denuncia por injuria y calumnia contra el Representante Ferro del Centro Democrático por relacionar a la Colombia Humana y a @petrogustavo con la promoción de grupos terroristas como lo dijo él en el Congreso.

Tendrá que resarcirse públicamente

— DavidRacero (@DavidRacero) September 22, 2020

“Lo que ha dicho el representante Ferro es muy delicado, absolutamente delicado, y así fue como fue tan ligero en hablar que Gustavo Petro y la Colombia Humana promueven grupos terrorista, lo invito a que ponga la denuncia respectiva y si no la pone usted, la pongo yo contra usted, por injuria y por calumnia”, respondió Racero.



Efectivamente, Racero cumplió su promesa y este martes interpuso la denuncia contra su colega por injuria y calumnia.



Tras conocer el recurso judicial en su contra, Ferro afirmó este miércoles: Senador Petro, no eluda el debate sobre los colectivos que está convocando. Si hay ‘gomelitos’ de vino caliente q quieran judicializar la política, allá ellos. Le reitero una vez más la pregunta senador Petro: ¿esos colectivos son iguales o no a los colectivos chavistas?”.

Senador Petro, no eluda el debate sobre los colectivos que está convocando.



Si hay 'gomelitos' de vino caliente q quieran judicializar la política, allá ellos.



Le reitero una vez más la pregunta senador Petro: esos colectivos son iguales o no a los colectivos chavistas? — RICARDO FERRO (@RicardoFerro_) September 23, 2020

Hasta el momento, Petro no ha intervenido en esta discusión.



