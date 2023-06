El martes hacia la medianoche terminó la que quizás ha sido una de las legislaturas más intensas de los últimos años, la cual tuvo como protagonista la agenda del primer gobierno de izquierda de Colombia y de una inédita bancada de 49 congresistas –Pacto Histórico– conformada principalmente por sectores alternativos.



Aunque está latente el lento avance de las reformas de salud y pensional, así como el hundimiento de la laboral –considerado como un duro golpe al Gobierno–, lo cierto es que entre el 20 de julio del 2022 y el 20 de junio del 2023 el Ejecutivo tuvo también importantes logros.



“No parece un mal balance”, aseguró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Y en eso coincide el Observatorio Agenda Legislativa de la Universidad Externado, que señala que el Gobierno presentó 12 proyectos en Senado y 13 en Cámara, de los cuales se aprobaron 11. En las extraordinarias –van de hoy hasta el sábado– podrían aprobarse dos más: adición presupuestal y el que determina el número de diputados.

En el primer semestre de la legislatura, el Gobierno y el Congreso vivieron sus mejores días. Se aprobó, por ejemplo, la reforma tributaria más alta de la historia del país, así como la ley de sometimiento.



Asimismo, se ratificó el Acuerdo de Escazú, que el Congreso pasado no tramitó. Todo gracias a la aplanadora que armó Gustavo Petro con el Pacto Histórico y los partidos Conservador, ‘la U’, Liberal, Alianza Verde y Comunes. Se sumó el manejo político del entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, y del expresidente del Congreso Roy Barreras.

“Al Presidente no le fue mal. Durante todo el semestre pasado presentó pocos proyectos y los sacó muy bien. En esta segunda legislatura se atomiza. Comete un error que no es propio de un exsenador y es presentar las reformas sociales en la mitad de la legislatura. Es un error que pudo darse no por principiante, sino porque confiaba mucho en su maquinaria”, explican desde el Observatorio.



La primera derrota del Ejecutivo fue cuando se hundió la reforma política, que era uno de los proyectos de más interés del exsenador Barreras pero que fue atacada desde el Pacto. Ya la coalición no se veía tan sólida.



El 25 de abril, Petro acabó con la coalición; al día siguiente cambió de ministro del Interior y unos días después Barreras salió del Congreso tras ser decretada la nulidad de su elección. El Gobierno se quedó sin las mayorías y las reformas comenzaron a caminar lentamente por cuenta de una operación tortuga liderada por la oposición y por los errores atribuibles al Ejecutivo y su bancada.

Pensional y salud solo se aprobaron en primer debate –siguen su curso el siguiente semestre–, y la laboral se hundió el martes. Asimismo, se hundieron por falta de trámite la ley de sometimiento y la que buscaba humanizar las cárceles. En este mismo semestre, ya sin coalición, se aprobaron reformas constitucionales como la creación de la jurisdicción agraria y la declaración del campesinado como sujeto de derechos.



La amenaza de la calle no funcionó para presionar al Congreso. Ante la posibilidad de que en las extras se repita la mala racha del final de la legislatura, el Gobierno optó por no incluir en la discusión sus reformas. Y ya son muchas las voces en su entorno que le están diciendo al Presidente que va a tener que abrir los espacios de diálogo que cerró cuando decidió expulsar del Gobierno a voces diferentes de las del petrismo purasangre.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

