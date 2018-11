Dura arremetida de Petro al gobierno de Nicolás Maduro

El excandidato presidencial y senador Gustavo Petro le lanzó fuertes críticas al modelo de gobierno venezolano y afirmó que aunque fue “amigo” del fallecido Hugo Chávez, nunca fue a ese país a pedir ayuda económica.

“No he pedido nunca ayudas para la acción política, porque creo que la acción política en cualquier país, incluido Venezuela, depende de su propia sociedad, no de factores externos”, afirmó Petro.



El congresista respondió al presidente de la Asamblea Constituyente del vecino país, Diosdado Cabello, quien lo acusó este jueves de haber ido a Venezuela a pedir “apoyo” para su campaña.



“Por acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela, y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, a los guabinosos, a los que no asumen responsabilidad”, aseguró Cabello.

En respuesta, Petro cuestionó varios aspectos del régimen de Nicolás Maduro y afirmó que es “completamente diferente” al del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.



Según Petro, lo dicho por Cabello obedece a que “nosotros no respondemos a la línea política que ellos ejercen, que en mi opinión es equivocada, profundamente equivocada respecto a su sociedad”.



Sobre su amistad con Chávez, el excandidato presidencial narró la última vez que, según él, se reunió con el fallecido líder, la cual habría sido en 2006, en Barinas (Venezuela).



En esa ocasión, dijo Petro, habría ido a hablar con Chávez para desarticular un posible “conflicto” que estaría escalando en ese momento entre los dos países el cual, según Petro, se logró superar.

“Yo hablé con Chávez sobre eso. Yo no fui a pedirle plata, fui a salvar a los dos países de algo que me parecería terrible, que es un conflicto armado, porque independientemente de los gobiernos, esa sería una herida histórica que nunca se olvidaría”, afirmó.



Agregó que cuando fue al funeral del expresidente Venezolano, le “tiraron la puerta en la cara” y aseguró que aunque en su opinión Chávez “cometió” errores, “eso de poner a alguien siempre es un problema porque siempre sale malo”.



Reiteró que Diosdado Cabello “está mintiendo” y que el dirigente venezolano sabe de las “discusiones” que Petro tenía con Chávez, especialmente de una sobre el “respaldo” del gobierno del vecino país al canje humanitario que estaban planteando las Farc hace algunos años, el cual, para el congresista, “era una estrategia de guerra no de paz”.

“A ellos no les gusta la discusión, no les gusta que las personas tengan opiniones diferentes. No nos parece eso una conducta progresista, democrática”, dijo Petro.



