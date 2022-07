Sin eufemismos, el senador electo Gustavo Bolívar lleva una seguidilla de cuestionamientos a algunas de las decisiones que se han tomado al interior del Pacto Histórico en las últimas semanas.



De manera casi cíclica —e impensable hace un par de meses—, Bolívar, uno de los más acérrimos seguidores de Gustavo Petro, se ha pronunciado en contra de algunas decisiones de su colectividad. La elección de Roy Barreras para llegar presidencia del Senado es uno de los ejemplos.



"Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de hectáreas a campesinos ni a quienes saquean el Estado" son unas de las más recientes líneas que este guionista y congresista escribió, sin dar nombres, para mostrar su desacuerdo con algunos de los acercamientos recientes del Pacto Histórico con sus antagonistas políticos.

Aunque no mencionó directamente este hecho como el causante de su comentario, la declaración de Bolívar tuvo lugar después de que César Pachón, también senador electo del Pacto, se reuniera con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal —quien ha manifestado su deseo de liderar la oposición a Gustavo Petro—.

Hoy me reuní con @jflafaurie. Siguiendo las instrucciones de @petrogustavo de invitar al #DiálogoNacional a todos los sectores.

Aceptó sumarse y reconoció la importancia de una reforma agraria.

Seguimos sumando para construir una Colombia con un campo productivo y competitivo. pic.twitter.com/6yghfx8xxE — César Pachón (@CesarPachonAgro) July 6, 2022

De hecho, luego del trino de Bolívar, Pachón escribió en su cuenta personal: "La causa no se entrega. La causa se defiende. El diálogo es con todos los sectores y más en sectores tradicionalmente de derecha como el campesinado. Ahora si, ojo con los que creen que el diálogo es impunidad".



Los 'llamados de atención'

A inicios de julio, el propio Bolívar calificó sus opiniones como "polémicas" y se refirió a sus "llamados de atención" para el Pacto Histórico en una de sus columnas.



"No dejé mis comodidades para venir a enfrentarme a un monstruo que por poco me engulle y me destruye, aunque no estoy seguro de que aún no pueda hacerlo, para congraciarme con los corruptos, aceptarles invitaciones y sentarme a manteles con ellos a hacer negocios sucios", opinó el senador.

Si desean entender mis polémicas opiniones de la semana pasada, los invito a leer mi columna "Una sola golondrina sí hace verano".

Invito a que cuidemos a Petro y a defender a los "nadies" y su representatividad en el nuevo gobierno.

RT. Gracias https://t.co/SJ8A8rMJDF — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 3, 2022

El interrogante que queda en el aire es si los pronunciamientos de Bolívar afectarán los acercamientos del Pacto Histórico con los sectores que han sido sus rivales y, por ende, su gobernabilidad o el movimiento de Gustavo Petro seguirá coleccionando adhesiones, a pesar de las críticas emitidas desde su interior.

