Bolívar y Pizarro revelaron que fueron vendedores informales

Luego de la polémica que surgió este fin de semana luego de que le pusieran un comparendo a un vendedor informal en Bogotá, el senador de la Lista de la Decencia, Gustavo Bolívar, y la representante, quien renunció hace unas semanas a la Colombia Humana, revelaron que fueron vendedores informales.



El senador Gustavo Bolívar contó en su cuenta de Twitter cómo fue su experiencia como vendedor ambulante durante su niñez y juventud.



"El padre del hoy magistrado del CNE @LuisGPerezCasas nos fiaba mercancías para vender en los estadios que los domingos en las noches, íbamos a pagarle", comienza en su relato.



Bolívar cuenta que a veces pasaba la noche en una estación de policía pues "en aquella época, años 80, era muy común que pasara un camión recogiendo vendedores, y nos echara a un camión, como animales y nos trasladaran a los calabozos de una estación que hay cerca al estadio en Bogotá".



En sus trinos relata que "angustiadas, nuestras madres o esposas se aglomeraban en las puertas de la estación a gritarles a los policías que nosotros no éramos ladrones ni delincuentes. Ellos respondían, con razón, que estaban cumpliendo órdenes del alcalde".



El hoy senador cuenta que le tocó lavar baños de la estación para que lo dejaran libre. "A veces me decomisaban las mercancías y duraba meses pagándolas a cuotas", agrega.



Luego de contar su historia, se solidarizó con el joven al que pusieron un comparendo: "Al ver el caso de Alexander sucedido me sentí retratado en él", aseguró.

En mi niñez y mi juventud fui vendedor ambulante. El padre del hoy magistrado del CNE @LuisGPerezCasas nos fiaba mercancías para vender en los estadios q los domingos en las noches, íbamos a pagarle.

A veces no llegábamos. Pasábamos la noche en una estación de policía pues, — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 31, 2021

Por su parte, Pizarro señaló que fue "vendedora en las calles y mercados artesanales", para sacar adelante a su hija.



"También fui vendedora en las calles y mercados artesanales. Como madre soltera poniéndole el pecho a la vida para salir adelante. Entendemos la subsistencia, no olvidamos de donde venimos y sabemos que nuestra política es con la gente!", trinó.

Al igual que mi colega @GustavoBolivar también fui vendedora en las calles y mercados artesanales. Como madre soltera poniéndole el pecho a la vida para salir adelante. Entendemos la subsistencia, no olvidamos de donde venimos y sabemos que nuestra política es con la gente! — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 31, 2021

Frente al caso de Alexander, el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, trinó que, antes de los hechos, la alcaldesa Claudia López había pasado por el punto:



"La alcaldesa pasó en su cicla y le pidió amablemente a Alexander ubicar su puesto donde no bloqueara la ciclorruta. Al cabo de 2 horas no lo había retirado por lo que se procedió con el comparendo. Este vídeo demuestra que él mismo tumba su carro y la policía fue respetuosa", aseguró Gómez.

Inti, la alcaldesa pasó en su cicla y le pidió amablemente a Alexander ubicar su puesto donde no bloqueara la cicloruta. Al cabo de 2 horas no lo había retirado por lo que se procedió con el comparendo. Este vídeo demuestra que él mismo tumba su carro y la policía fue respetuosa. pic.twitter.com/RvW6mMRW70 — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) January 30, 2021

