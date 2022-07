Tal y como se lo había dicho a EL TIEMPO hace algunas semanas, el senador petrista Gustavo Bolívar parece haber sido de los pocos que no votó por su compañero de lista Roy Barreras para ser el nuevo presidente del Congreso.



“EL NUEVO PAÍS Roy Barreras: Pte del Senado Miguel Ángel Pinto: VicePte Honorio Enríquez: 2do VicePte Les dejo una pregunta y me retiro lentamente… ¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?”, manifestó Bolívar, quien les confirmó a varios medios en el Capitolio que no había votaría por Barreras.



Hace algunos días, el congresista petrista le dijo a este diario que no creía que fuera a votar por el senador para ser presidente del Congreso y que no se había ido del país y había dado una “lucha muy fuerte” para "llegar a votar por Roy Barreras para presidente del Congreso. Roy es amigo, con él hablo. Todo esto se lo he dicho. Es lo que él representa”.



Las críticas de Bolívar a la presencia de Barreras como presidente del Legislativo parecen ser una de las grandes diferencias que se presentan en el interior del Pacto Histórico, la plataforma política que acompañó la elección de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

Bolívar ha sido uno de los senadores más fieles que ha tenido Petro en los últimos años y no en vano fue escogido como el número uno de la lista de esta alianza al Senado en las elecciones legislativas de marzo pasado.



Barreras, por su parte, fue designado por Petro como jefe de debate parlamentario y ha estado al frente de los acuerdos entre los partidos políticos para la conformación del nuevo Congreso y de sus mesas directivas, dentro de los cuales el Pacto Histórico logró tener presencia en varias dignidades en los próximos cuatro años.



Hasta el momento, Petro no se ha pronunciado públicamente sobre los cuestionamientos entre los dos congresistas de su proyecto político.



