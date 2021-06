Daniel Samper Ospina señala a Gustavo Bolívar de ‘incitar al odio’

En las últimas horas se ha desatado todo una polémica en Twitter luego de que el periodista y youtuber Daniel Samper Ospina publicara, desde su cuenta oficial en esta red, un tuit en el cual señala como ‘promotor del odio’ al senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar.



(Le puede interesar: A $ 110 millones sube recompensa por crimen de decapitado en el Valle).

¿Qué opinan de este trino de Gustavo Bolivar en que culpa al voto en blanco de los desmembramientos, advierte que solo se puede votar por Petro (so pena de ser cómplice de genocidio) FACEBOOK

TWITTER

La publicación inicial del periodista hace referencia al comentario compartido por el senador el pasado lunes 21 de junio, en el que escribió:



“Los que votaron en blanco en 2018 sabían que estaban avalando el regreso de la motosierra. Los que no voten contra el que diga Uribe en 2022 deben saber que están avalando que el genocidio de nuestra juventud se vuelva permanente”.



No obstante, lo más criticado fue que adjuntó algunas impactantes fotografías en las que se ven atrocidades cometidas a nacionales. Una de ellas perteneciente al atroz hallazgo en Tuluá, Valle del Cauca, de la cabeza decapitada de un joven identificado como Santiago Ochoa.



Al respecto, Samper publicó: “¿Qué opinan de este trino de @GustavoBolivar en que culpa al voto en blanco de los desmembramientos, advierte que solo se puede votar por Petro (so pena de ser cómplice de genocidio) y publica fotos de las víctimas sin pudor? ¿Bonita incitación al odio, no? #LaPoliticaDelAmor”.



(Lea también: Polémica por video de una ambulancia en disturbios en Cali).

Facebook Twitter Linkedin

Samper Ospina abrió canal de YouTube en 2016 tras vivir en carne propia el impacto del fenómeno youtuber durante la Feria del Libro de ese año. Foto: Santiago Matta/ EL TIEMPO

En respuesta, el senador Gustavo Bolívar se defendió escribiendo:“1. ¿Dónde dice que solo se puede votar por Petro don Daniel? Dice: "Los que no voten contra el que diga Uribe". 2. La foto está difuminada porque la original es muy cruda. 3. Sigo pensando que quienes votaron en blanco son responsables del regreso del Uribismo”.

Facebook Twitter Linkedin

El senador Gustavo Bolívar fue elegido al pertenecer a la Lista de la Decencia, la cual obtuvo cuatro curules. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Sin embargo, en redes sociales algunos internautas se han pronunciado al respecto mencionando que existe una evidente “instrumentalización de la violencia y la tragedia para hacer política”, como expresó el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque.



(Nota relacionada: Nos molesta que digan que era de primera línea: tía de Santiago Ochoa).

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Trabajador, responsable y callado, así recuerdan a Santiago Ochoa

Polémica por frase de Duque de '10.000 muertes evitables'