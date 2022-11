En el marco de la discusión que se desarrolló el jueves pasada en el Congreso por la creación del ministerio de la Igualdad, y que se espera que continué este lunes, los senadores Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico y Paloma Valencia, del Centro Democrático, se enfrentaron a través de sus cuentas de Twitter.



En el debate, los miembros del Centro Democrático rechazaron la creación del ministerio que sería liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Argumentaron que "con él no se reduce la desigualdad", que es solo "un trámite burocrático", entre otras cosas.



(Le podría interesar: Ministerio de la Igualdad, de nuevo a debate: ¿se logrará la votación?).

Frente a lo anterior, el senador Gustavo Bolívar reaccionó a las críticas de la oposición al proyecto que desde campaña Gustavo Petro le prometió a Francia Márquez.



"La derecha, que con sus políticas neoliberales y de Reformas Tributarias diseñadas para enriquecer a los más ricos y que generó que la nuestra fuera una de las sociedades más desiguales del mundo, no puede estar de acuerdo con un ministerio "de la igualdad"", escribió Bolívar.



A lo que la senadora le respondió haciendo mención a los comentarios que recibieron los miembros del Centro Democrático por sus posiciones frente a la 'paz total' que propone el Gobierno.



"De los mismos creadores de enemigos de la Paz; ahora vienen lo de enemigos de la igualdad. Somos enemigos de la impunidad y de la burocracia", se lee en el trino de Valencia.



(Vea también: El guiño de Álvaro Uribe a Paola Holguín / En Secreto).

De los mismos creadores de enemigos de la Paz; ahora vienen lo de enemigos de la igualdad. Somos enemigos de la impunidad y de la burocracia. https://t.co/ghjvVtb5FZ — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 25, 2022

La discusión no quedó ahí. Porque la congresista siguió ofreciendo razones para no apoyar la iniciativa. Además, recalcó que crear el ministerio obedece a "un apetito burocrático" del Gobierno.



"Entiendo por sus tweet el afán de que le den puesto a todos los amigos, les pedimos un poco de control sobre su apetito burocrático. 6000 cargos Dian. 200 mil millones nómina servicio social +1000 Cargos Registraduria. MinIgualdad con facultades para más y más cargos… en 100 días", escribe la senadora del partido Centro Democrático.



(Le podría interesar: Las criticas de Lafaurie a la presencia de Violeta Arango en mesa con el Eln).

Entiendo por sus tweet el afán de que le den puesto a todos los amigos, les pedimos un poco de control sobre su apetito burocrático.

6000 cargos Dian

200mil millones nómina servicio social

+1000 Cargos Registraduria

MinIgualdad con facultades para más y más cargos… en 100 días https://t.co/ghjvVtaxQr — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 25, 2022

La senadora durante el debate de creación del ministerio de la Igualdad. Foto: Twitter: @PalomaValenciaL

Los mensajes continuaron en el fin de semana y Bolívar le respondió a Valencia mencionando que un hermano de ella fue nombrado cónsul en Miami.



"Habla la descarada que puso a su hermano de cónsul en Miami y casi no entrega el puesto. #PalomaClientelista no tengo, tuve, ni tendré familiar en el gob. Pido para los que ganaron las elecciones y para un exiliado, sin seguro, adportas de delicada cirugía", trinó el senador.



(No deje de leer: Reforma política: los puntos buenos y los más controversiales que se discuten).



Gustavo Bolívar hace referencia a Pedro Agustín Valencia, que fue designado como cónsul en el año 2018. Además, el caso de la cirugía por la que ha abogado es la de Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife.



Se espera que el debate del ministerio de la Igualdad, que suscitó este enfrentamiento se desarrollé hoy a partir de las dos de la tarde.



