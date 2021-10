Gustavo Bolívar anunció que salió del país por amenazas

En un video de cerca de dos minutos que subió a su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Bolívar informó que se va de Colombia por motivos de seguridad y que ejercerá sus funciones de congresista desde la virtualidad.



Bolívar no dio mayores detalles sobre la decisión y el lugar de su nueva residencia pero indicó que la principal razón de salir del país se debe, de acuerdo con sus palabras, a que la Unidad Nacional de Protección le ha negado en varias ocasiones acceder a su esquema de seguridad por fuera de la capital del país.



“He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que se ciernen sobre mi vida, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá“, expresó el congresista en el corto video.



Bolívar señaló que ya se había quejado hace varias semanas, cuando estuvo en Barranquilla, de que no podía ser posible que lo dejaran sin escoltas cuando salía de la capital del país. El senador expresó que denunció esa situación ante la UNP en ese momento, pero dijo que esta le respondió que no estaba en capacidad de brindarle el esquema de seguridad que esperaba.



El senador indicó además que acordó con la mesa directiva del Congreso que seguirá atendiendo sus funciones como senador de manera virtual.



“He convenido con el presidente del Senado que tomaré, tanto las comisiones como las plenarias, de manera virtual como lo está haciendo la mayoría en el Congreso, para no abandonar mi cargo, para seguir con mis funciones”, explicó Bolívar.



“Volveré al país cuando la UNP decida prestarme el servicio, como se los presta a muchos congresistas del Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. No estoy dispuesto a arriesgar mi vida”, puntualizó Bolívar.



