El exsenador Gustavo Bolívar, y uno de los hombre de más confianza del presidente Gustavo Petro, concedió una reveladora entrevista en las últimas horas a María Isabel Rueda en EL TIEMPO, en la cual habló de temas cruciales como la gestión del mandatario, la polémica con su hijo Nicolás Petro, Roy Barreras, la "paz total" y su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.



Hay que recordar que tras su renuncia al Congreso, el pasado 31 de diciembre, la posibilidad de que Gustavo Bolívar se lanzara por a un cargo de elección popular en las regionales del 2023 empezó a sonar cada vez más.



Aunque el mismo Bolívar había hecho público su interés por buscar la Alcaldía de la capital en este 2023, a inicios de año señaló que no podía hacerlo porque primero debía "escribir una novela y una serie" para "pagar sus deudas".

¿Qué pasó con su aspiración?

En la entrevista con María Isabel Rueda, el exsenador explicó que no canceló definitivamente su aspiración a la Alcaldía, pero que sí aplazó el proyecto y detalló cuáles son sus planes para el futuro en el ámbito político.



"La aplacé. Porque si no sacamos las reformas adelante, en octubre nadie va a votar por nosotros. Me he dedicado a recorrer los territorios y hasta ir por los barrios puerta a puerta para promover esa pedagogía, porque ni los nuestros la entienden", señaló.



Sobre esa la labor pedagógica que aseguró estar realizando añadió: "No hay nadie haciendo eso con la intensidad que se requiere porque obviamente ya el Congreso empezó actividad legislativa y está en campaña. Yo sí puedo, porque soy el primer desempleado de la nación".

