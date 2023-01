El exsenador Gustavo Bolívar ha estado en el centro de la agenda mediática tras denunciar que hay una supuesta red de trata de personas en el Congreso. "Eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas", dijo.



Sus afirmaciones generaron críticas, pues se le reparó no haber denunciado la situación en su momento ante las autoridades competentes. En medio de estas reacciones, la periodista Claudia Ventura publicó un video en el que cuenta que

"un hombre le reveló que Bolívar, cuando era guionista de novelas, presionaba a las actrices para que se acostaran con él si querían obtener el papel".

La periodista afirmó que le dijo a la persona que compartió el caso que "le contaran a Colombia quién es Bolívar en realidad". Ventura explicó que la fuente le había dicho que sí relataría los hechos, pero que a última hora desapareció.



"Me dijo que tenía miedo porque Gustavo Bolívar ha venido adquiriendo poder", agregó la comunicadora.



pic.twitter.com/qscTCaqY2t — Tequila sin L modo navidad 🎅🏻 (@tequila_sinL) January 12, 2023

Frente a esto, Gustavo Bolívar le respondió a Ventura que "empezó el contraataque".



"@Venturaclau dice “alguien me dijo” que actrices se acostaron conmigo a cambio de papeles. Invito a todas las actrices de Colombia a hacerse respetar y denunciar sin miedo, si fueron acosadas por mí. Sin autoridad moral jamás abro este debate. Estaría callado", señaló el exsenador.



Bolívar le dijo a la periodista que le expresara a la persona que lo señala de estos hechos lo siguiente: "Ya no soy senador, ya no tengo poder. Que denuncie y diga a quienes acosé. Estaré esperando los nombres. El país también".



Señora @VENTURACLAU Dígale al que le dijo que dijera, que ya no soy senador. Que ya lo tengo poder. Que denuncie y diga a quienes acosé. Estaré esperando los nombres. El país también. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 13, 2023

La periodista no se quedó callada y le enfatizó al excongresista que no se esconde y que no es una denuncia anónima: "Por eso lo hago de frente y estoy dispuesta a responder ante las autoridades competentes que me lo requieran. Nadie me ha pagado, lo que me mueve es el dolor de las víctimas y mi profundo sentido de justicia".

No me escondo, no es una denuncia anónima, por eso lo hago de frente y estoy dispuesta a responder ante las autoridades competentes que me lo requieran, nadie me ha pagado, lo que me mueve es el dolor de las víctimas y mi profundo sentido de justicia. https://t.co/E35pt8YCsE — Claudia Ventura (@VENTURACLAU) January 13, 2023

MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA