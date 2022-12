El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, renunció a su curul en el Congreso de la República. Aunque esta posibilidad venía sonando desde hace unos días, pero solo se confirmó hasta este sábado 31 de diciembre, fecha límite para renunciar al senado y poder aspirar a las regionales del 2023 sin incurrir en inhabilidades.



La noticia fue confirmada por la Mesa Directiva del Senado y el mismo Bolívar a través de su cuenta de Twitter, quien aclaró qué se viene para su carrera profesional.

Lo único seguro es que comenzará a escribir una telenovela pero en cuanto a la política aún se desconoce cuál será su futuro, pues no cerró la puerta de aspirar a la Alcaldía de Bogotá en las regionales del 2023.



"He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias", trinó el ahora excongresista



De Bolívar se ha comentado que podría, además, ser quien dirija al Pacto Histórico de cara a las regionales, pues esta coalición busca consolidarse como la principal fuerza política del país y se vienen intensos meses de trabajo para organizar las listas de asambleas y concejos, así como definir quiénes aspirarán a las alcaldías y gobernaciones.