El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, acaba de revelar que renunciará a su curul en el Senado.



Bolívar, quien ha sido escudero de Petro durante los últimos años, ya había manifestado su deseo de no seguir en el Congreso, pero decidió aspirar nuevamente para apoyar la lista del Pacto Histórico.



(Además: Gustavo Petro: se cae el impuesto a las pensiones de la tributaria)

Pero esto no será pronto. El senador le confirmó a EL TIEMPO que renunciará cuando termine el año legislativo y su presidencia de la Comisión tercera. Es decir, lo hará después de julio del 2023.



Explicó que necesita regresar a su actividad económica. "Cada año se me hace un hueco fiscal más grande".



Algunas versiones indicaban que renunciaría para aspirar a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, pero si Bolívar desea aspirar a la administración Distrital deberá renunciar esta semana, pues según un concepto de Función Pública, para no quedar inhabilitado debe renunciar un año antes de la elección, la cual será en octubre del 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, senadores de la Colombia Humana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El escritor, quien llegó hace cuatro años al Congreso, ha logrado en convertirse en una de las principales caras de la izquierda en nuestro país e, incluso, ha sido crítico de los mismos miembros de su partido.



Además, podría decirse que ha sido el principal aliado de Petro durante estos últimos años y es uno de sus hombres más cercanos.



(Siga leyendo: Gobierno: 'Comprar 3 millones de hectáreas en cuatro años es imposible')



Durante su paso por el Congreso, una de sus luchas ha sido la legalización de la marihuana. Además, se ha metido en temas sociales.