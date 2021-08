'Lamento la decisión de Felipe Pasos': Gustavo Bolívar

El congresista petrista Gustavo Bolívar reaccionó a la muerte de Felipe Pasos, amigo del hijo de Bruno Díaz, en medio de un escándalo por deudas del senador con el hijo del actor.



"Lamento la decisión de Felipe Pasos. No lo conocí, no hablé con él, ni respondí sus tuits por prudencia y respeto a la opinión ajena. Quienes lo usaron en los medios y las redes con intereses oscuros, revísense: Hicieron de un tema jurídico un show destructivo con odio y saña", escribió Bolívar en Twitter.



(En otras noticias: Presidencia confirma que serán 4.000 los afganos que pasarán por Colombia)

Pasos había respaldado la versión del hijo de Bruno Díaz, también fallecido, en el sentido de que el senador Bolívar tenía una millonaria deuda con él relacionada con el hotel que tiene el Ricaurte (Cundinamarca).



Sobre la muerte de Pasos, Bolívar agregó que desconoce "las causas de la triste decisión tomada por Felipe pero no es justo q se culpe a nadie por un desenlace q puede tener varias causas".



"Aun así, de todo esto debe quedar una enseñanza: no todos están preparados para estas tormentas. Detrás d cada cuenta hay un ser humano", afirmó el congresista opositor en su cuenta de Twitter.



La muerte de Pasos ha conmocionado a los usuarios de redes sociales.



La misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en las últimas horas. "En la tarde me entero de la muerte de mi amigo Felipe Pasos, qué día tan doloroso. Era un ser de luz, auténtico, soñador y amoroso. Era un voluntario de todas las causas y todas las luchas", dijo la alcaldesa.



López recordó que, aunque llevaba un tiempo sin ver a Pasos, volvió a saber de él por el testimonio que había dado en el caso de su amigo. "Hay días que uno solo quiere que se acaben, este es uno. Un besito, Felipe, desde donde estés. Que vueles alto y que sueñes alto", expresó la alcaldesa.

En otras noticias

El duro camino que tendría la ‘amnistía general’ planteada por Uribe



Crece la polémica entre los aspirantes presidenciales Petro y Robledo



POLÍTICA