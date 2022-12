Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, dijo que él nunca ha hecho reuniones clandestinas con miembros de la primera línea y aseguró que, si bien sí hubo un encuentro, en este estuvieron presentes las autoridades correspondientes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Bolívar aseguró que no se trató de un encuentro ilegal o secreto y que, de hecho, estuvieron presentes las propias autoridades.

“Sobre el video que circula la ultraderecha de una reunión con Primera Línea: 1- Nunca he hecho reuniones clandestinas. Una en la ONU con el general Sanabria, otra en el Sena con el director Londoño y está en el Ministerio de Justicia con el ministro abordo, todas públicas”, dijo en la red social.



Aseguró que se trataron de encuentros enmarcados en la legalidad y en una de las sedes ministeriales les solicitó a los asistentes que no usaran sus celulares inteligentes, porque algunos de ellos entregarían una información que podría ponerlos en riesgo, por lo que se requería proteger su identidad.



“2- La reunión del video tuvo lugar en el Ministerio de Justicia. Fue una reunión oficial a la que asistieron el ministro y el viceministro de Justicia. Pedí que fuera sin teléfonos para salvaguardar la seguridad de los jóvenes que iban a hacer denuncias de violaciones de DD. HH. (sic)”, agregó en otro trino.



Sobre ese punto, el congresista del Pacto Histórico añadió que pidió que no hicieran grabaciones porque a esas reuniones también asisten contradictores.



“No falta el infiltrado de la ultraderecha queriendo grabar lo que hablamos. Ya ha pasado varias veces. Los nietos, hijos y familiares de 7 expresidentes pueden seguir intentando mi destrucción. Nunca lo van a lograr porque nunca hago nada ilegal. Buenas noches (sic)”, finalizó.



La grabación se reveló en la mañana del domingo. "Estamos en manos de bandidos", trino el excandidato presidencial Federico Gutiérrez al compartir un video en el cual se observa al congresista hablando sobre las personas detenidas durante el paro nacional.



Según Gutiérrez, Bolívar es "uno de los cabecillas" e hizo un llamado al país para que no se quede quieto. "Que el gobierno Petro sepa que nos puede pasar por encima de la Ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminales que lo llevaron a la Presidencia", sentenció el exalcalde de Medellín.



Quién también se pronunció fue la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien también en Twitter se preguntó qué tiene que hablar Bolívar

con los delegados de los secuestradores y torturadores de Primera Linea.



"¿Es usted el cabecilla? Las víctimas deben denunciarlo por tráfico de influencias", dijo la congresista del Centro Democrático.



Pero, ¿qué pasa en el video? En las imágenes se observa al senador hablando en una reunión y dice "cómo va el tema de los compañeros que están privados de la libertad".



A renglón seguido dice que se le pueden dar dos tratamientos: "Uno, cuidando las palabras porque sé que van a transmitir o si dejamos todos los celulares (...) ustedes deciden si hablamos de cosas que pueda ver la opinión o hacemos una comisión con unas tres, cuatro personas que ustedes designen y nos vamos a la oficina del ministro y hablamos de las cosas que no se pueden decir en público (...) ustedes saben que nos crucifican por un lado y por el otro. Nos crucifican por si hacemos o no hacemos y ustedes saben que estamos en el ojo del huracán con este tema" .



