El senador Gustavo Bolívar como vocero del Pacto Histórico, invitó a todos los partidos políticos, a los senadores de la República y a la comunidad internacional, a exigir la auditoria del software de preconteo electoral, para asegurar la legitimidad y la confianza en las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo.



Bolívar aseguró que este proceso de auditoria es necesario luego de que en las pasadas elecciones legislativas se presentaran irregularidades. De hecho, la petición la realizó durante el debate de control político al Registrador Nacional, Alexander Vega, a propósito de las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas.

"Debido a un error, no sabemos si mal intencionado o no, la empresa Disproel, dueña del software de preconteo, no dictó los votos del Pacto Histórico en más de 29 mil mesas a nivel nacional", dijo Bolívar.



El senador electo por el Pacto Histórico también aseguró que gracias a las reclamaciones realizadas por la coalición hasta la fecha han sido recuperados más de 527.000 votos, correspondientes a cuatro curules para la Cámara alta.



"Resulta cínico y descarado que, ante la gravedad de los hechos, el presidente

del Senado afirme que los votos que el Pacto Histórico ha recuperado

aparecieron 'por arte de magia' desconociendo el trabajo de las comisiones

escrutadoras", señaló el vocero de la colectividad.



Por esta situación, Bolívar pidió que se respalde la iniciativa para permitir que los partidos políticos puedan realizar auditoria del software de preconteo de la empresa UT Disproel, en la que participa Thomas Greg & Sons.



POLÍTICA