Gustavo Bolívar no puede sesionar desde el exterior

Sin mencionarlo, el Departamento Administrativo de la Función Pública le dijo al senador Gustavo Bolívar, quien se encuentra fuera del país por amenazas en su contra, según testimonio, que no puede teletrabajar desde el exterior.



(Lea también: Gustavo Bolívar anunció que salió del país por amenazas)

¿Por qué? “Lo que establecen las normas es que los servidores y trabajadores podrán prestar sus servicios bajo la modalidad en casa según lo habilite así la entidad pública o empresa privada, pero es importante que su domicilio se mantenga ya que eventualmente se le puede solicitar la presencia del empleado en las instalaciones físicas para prestar sus servicios de manera presencial”, dijo en un comunicado la entidad.



Bolívar, uno de los aliados más leales al aspirante presidencial Gustavo Petro, salió del país porque, según dijo, su vida corría peligro.



Bolívar ha acompañado al precandidato presidencial a diferentes ciudades en medio de su agenda de campaña preelectoral y del lanzamiento del Pacto Histórico.



Para él, desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le garantizan la seguridad con escoltas durante esos viajes fuera de Bogotá.



“He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la UNP no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá”, señaló Bolívar esta semana.



(Le puede interesar: UNP respondió a denuncia de Gustavo Bolívar sobre falta de protección)

COMUNICADO:

Ante múltiples amenazas, la persecución a la q estoy sometido y la negativa de la @UNPColombia a prestarme el servicio de protección por fuera de BTá, he salido del país. Seguiré mis labores como senador de manera virtual hasta q se den las condiciones para regresar. pic.twitter.com/OT45FAFKGx — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 6, 2021

Este es el comunicado del Departamento Administrativo de la Función Pública:

“Bogotá, jueves 07 de octubre de 2021.- El Departamento Administrativo de la Función Pública recuerda los procedimientos necesarios para la implementación del trabajo en casa los cuales se rigen según la Ley 2088 de 2021 que regula el trabajo en casa y dicta otras disposiciones.



A través de un concepto jurídico Función Pública aclaró la consulta de varios servidores públicos sobre si una entidad del sector público podía autorizar el trabajo en casa desde el exterior.



“En la presente Ley 2088 de 2021 no se evidencia que permita a los empleados públicos o trabajadores que desarrollen el trabajo en casa desde otra ciudad o en el exterior”, indica el concepto de Función Pública.



(Además: La dura respuesta de Duque a Maduro por pedido a inversionistas colombianos)

En la presente Ley 2088 de 2021 no se evidencia que permita a los empleados públicos o trabajadores que desarrollen el trabajo en casa desde otra ciudad o en el exterior FACEBOOK

TWITTER

Adicionalmente, el documento jurídico señala que “lo que establecen las normas es que los servidores y trabajadores podrán prestar sus servicios bajo la modalidad en casa según lo habilite así la entidad pública o empresa privada, pero es importante que su domicilio se mantenga ya que eventualmente se le puede solicitar la presencia del empleado en las instalaciones físicas para prestar sus servicios de manera presencial”.



Por lo cual es importante tener en cuenta cuáles son los procedimientos para la implementación del trabajo en casa, en donde toda empresa y entidad pública o privada deberá contar con un método para proteger este derecho y garantizar a través de capacitaciones el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación-TIC.



Para dar inicio a esta habilitación, el empleador deberá notificar por escrito a sus trabajadores acerca de la habilitación de trabajo en casa e indicar el periodo de tiempo que el trabajador estará laborando bajo esta habilitación.



Durante este periodo el servidor o trabajador continuará gozando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, entre las cuales se regulan, la jornada laboral, horas extra, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación y en general todos los derechos que tenga según su contrato y relación laboral”.

Servidores públicos no pueden teletrabajar desde el exterior https://t.co/ZPzy1yepuw pic.twitter.com/h5S6HTmyAz — Función Pública (@DAFP_COLOMBIA) October 7, 2021

REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias

Debate de control político a Diego Molano por menores muertos en bombardeo

¿Qué hacía la Coalición de la Esperanza en las calles de Bogotá?

Las tres razones por las que los precandidatos buscan firmas para el 2022