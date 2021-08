‘No me avergüenza estar endeudado’: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, senador por el partido Colombia Humana, se ha convertido en tendencia en redes sociales a raíz de versiones que lo señalan de tener, supuestamente, una millonaria deuda con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En respuesta a los señalamientos, Bolívar explicó, por medio de su cuenta en Twitter, que el dinero del cual se habla hace parte de los ingresos por ‘El capo’, serie de la cual estuvo a cargo del guión.



El senador aseguró que pagó a la Dian 1.300 millones de pesos en renta, además de intereses por las regalías de la producción.



Incluso, dijo, tiene un acuerdo de pago con la misma entidad.



Sin embargo, las críticas no han parado, por lo tanto, en la mañana de este jueves 26 de agosto el senador publicó un tuit diciendo: “No me avergüenza estar endeudado. El 95 % de los colombianos lo está”.

Gustavo se defiende de críticas sobre supuesta deuda ante la Dian. Foto: Twitter: @GustavoBolivar

No es la primera vez que Bolívar está en un escándalo reciente.



El pasado 20 de julio, Día de la Independencia, asistió con casco a la ceremonia de instalación en el Congreso.



Otros líderes de la oposición posaron junto a él portando un casco similar al que usan los jóvenes de la denominada ‘Primera línea’ y con la bandera del pais al revés.

Sectores de oposición durante la instalación del Congreso, el martes 20 de julio. Foto: Prensa Senado

En otra ocasión, Bolívar volvió a ser tendencia en redes sociales cuando visitó el denominado monumento a la Resistencia, en Cali, lugar en el que antes se encontraba el monumento tradicional de Sebastián de Belalcázar.

