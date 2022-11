Este martes en la Comisión Tercera del Senado, el congresista Gustavo Bolívar, quien también preside esta organización, se enfrentó con su homólogo Miguel Uribe.



Los congresistas que pertenecen a esta estructuración estaban en una rendición de cuentas semestral del Banco de la República. Sin embargo, todo se tornó polémico cuando Bolívar exigió que apagaran el micrófono de Uribe en su intervención.



"Me le cierran el micrófono, por favor”, sentenció en la sala.



La denuncia fue dada a conocer por la senadora del Centro Democrático, quien grabó el acto y criticó a Bolívar: "Este es el principal escudero del Gobierno, me parece que lo representa muy bien", dijo.

Este es el principal escudero del gobierno, me parece que lo representa muy bien. pic.twitter.com/sIj9dkWWpi — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 29, 2022

Sobre cómo sucedieron los hechos, el dirigente de la Comisión Tercera del Senado explicó que decidió silenciar el micrófono de Turbay porque "quería sabotearle el debate".



Argumentó que siempre le ha dado garantías a la oposición: “Pregunten a todos los senadores de la Comisión. Este episodio ocurrió porque concedí una réplica de 2 minutos a Ciro Ramírez (también senador del Centro Democrático), ya llevaban cuatro (intervenciones) y Uribe Turbay me quería sabotear el debate”.



Después de este acto, el senador Ciro Ramírez intervinó por Uribe y le respondió a Bolívar que respetará la Ley Quinta que establece las garantías de los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones.



Agregó que este actuar “le parece una falta de respeto". "Como tienen las presidencias de las comisiones, ellos quieren hacer todo lo que criticaron. No nos dejan responder porque saben que les decimos muchas verdades”, enfatizó Ramírez.



REDACCIÓN POLÍTICA