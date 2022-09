El presidente Gustavo Petro tocó varios temas álgidos que tendrían repercusión directa en el bolsillo de los colombianos. Primero, anunció que intervendrá, de la mano del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas con el fin de controlar el incremento en los precios del servicio de luz, de los cuales decenas de habitantes de la costa Caribe se han estado quejando.

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera”, explicó el mandatario.

En paralelo, también se refirió al valor de la gasolina, pues cree necesario “un debate nacional al respecto”. Según dijo, hay un déficit en el fondo de estabilización de precios de los combustibles de 10 billones de pesos por trimestre (40 billones de pesos al año), que no se puede costear.



“Se produce al no subir el precio de la gasolina. (...) A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado”, escribió en su cuenta de Twitter.

La mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina



Es la hora de un debate nacional al respecto



¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica? — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2022

Senador Bolívar respalda al presidente Petro

Gustavo Bolívar, el congresista por el Pacto Histórico, envió un espaldarazo al presidente en su plan por contener el déficit del fondo al subir el valor de la gasolina. Además, aseguró que el expresidente “Duque no lo subió por el costo electoral” y, por ende, “el problema le quedó a Petro”.



“Este año el Gobierno de Duque nos quiso actualizar los precios a pesar de que el petróleo y el dólar estaban subiendo. (...) El déficit se va acumulando y al final de año sería de 34 billones de pesos”, comentó el senador en un video.

“Cuando Gustavo Petro dice que hay que ajustar los precios de la gasolina, no es porque vaya a subir nada. La gasolina hoy debería estar costando por lo menos 18 mil pesos”, sentenció.



Hizo un llamado a ser “serios con la economía” y seguir a cabalidad la fórmula para definir el valor de la gasolina: “Si se hubieran aplicado correctamente, no deberíamos todo ese dinero. Van a decir ‘la gasolina está barata’. Sí, pero la deuda está y hay que sacarla del presupuesto, de la educación, de la salud. (..)”.

Precio gasolina está atado a precio internal del petróleo y TRM. Debería estar entre 16 y $18mil.

Duque no la subió por el costo electoral.

Esto genera déficit de 34 billones en 2022 al fondo de estabilización de precios de combustibles.

El problema le quedó a Petro.

Esto haremos pic.twitter.com/pgmOhX9ACN — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 11, 2022

Por su parte, Irene Vélez, ministra de Minas, dijo estar evaluando la “mejor solución” con el Ministerio de Hacienda para contener la deuda del fondo de estabilización de precios de los combustibles.

¿Qué pasó en el Gobierno pasado?

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda durante el Gobierno de Iván Duque, defendió la estabilización del precio de la gasolina que, según él, en la pandemia por el covid-19 “evitó inflación de cinco puntos porcentuales adicionales y con ello afectar a los más vulnerables”.



Ante el no incremento del valor del combustible, explicó que se dejaron en marcha una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo para asumir la responsabilidad fiscal.

“Pagamos 14,2 billones de pesos del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones presupuestados, así como otras fuentes de pago”, puntualizó.

Restrepo invitó al presidente Petro a revisar el marco fiscal y dos borradores de decreto que se dejaron durante el empalme con tal de “dar un paso adelante cumpliendo regla fiscal, sin afectar a los vulnerables o la recuperación económica”.

En Marco Fiscal y en dos borradores de decreto que deje entregados durante el empalme,se tiene material para “construir desde lo construido” y dar un paso adelante cumpliendo regla fiscal, sin afectar a los vulnerables o la recuperación económica (4/4) https://t.co/IIcSsW0gDr pic.twitter.com/Bb03drJ8c2 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 11, 2022

