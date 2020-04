Petro ha estado 'muy tranquilo' y su regreso depende de otros exámenes

Si hay alguien cercano a Gustavo Petro, sin duda, ese es el senador Gustavo Bolívar, quien llegó al Senado apoyado por los seguidores de Colombia Humana, se sienta al lado del exalcalde en el Capitolio y sigue fielmente todas sus directrices políticas.



Bolívar habló con EL TIEMPO sobre el estado de salud de Petro, quien fue sometido a un procedimiento médico este lunes, en Cuba, y se refirió también al audio que está circulando en redes sociales y que pone en tela de juicio la enfermedad que sufre el excandidato presidencial.

¿Cómo le fue a Gustavo Petro en su procedimiento?



El procedimiento se realizó hacia las 8:00 de la mañana de este lunes. Lo que se le hizo fue una endoscopia con barrido de mucosa en la unión gastroesofágica para reconfirmar que hay una lesión tumoral. Esos son los términos que usaron los médicos.



¿Y por qué se trata de una reconfirmación del diagnóstico?



Porqué él hacia finales de febrero estuvo en Cuba, después de pasar por Costa Rica a una audiencia de la CIDH, para hacerse unos exámenes de rutina que se practica cada año y ahí le descubrieron esa lesión. Después de eso buscó una segunda opinión y acudió a la Clínica Santafé, donde le hicieron una endoscopia y esta salió negativa. Se la hizo el doctor Fernando Sierra, el del audio que está circulando. Entonces Petro, con una opinión a favor y otra en contra, quiso una tercera opinión y acudió donde un médico amigo y él lo envió donde un endoscopista de la Clínica Colombia.



¿Y allá qué paso?



Los endoscopistas de la Clínica Colombia descubren la misma lesión que le habían descubierto en Cuba, es decir, fueron dos diagnósticos negativos. Con esto, él decide viajar a Cuba antes de que se dieran todas estas medidas, cerraran los vuelos y demás, para someterse a un tratamiento, prácticamente de afán.

Gustavo Bolívar, senador y quien se sienta en el Congreso al lado de Petro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Es decir que el segundo concepto, el que salió negativo, se lo dio el médico de la Fundación Santafé Fernando Sierra?



Sí, y además cuela el audio que pone en tela de juicio lo que dijo Petro y su propia enfermedad y esto desata que todo se haya hecho público, porque Petro quería mantener en reserva esto por temas familiares. Igual, un medio alternativo de la derecha empezó a mostrar que él salió del país y a especular que estaba huyendo de la justicia. Todo eso desencadena que Petro tenga que salir a dar esta explicación.



¿Y qué más se sabe del procedimiento de este lunes, en Cuba?



Que salió exitoso. Lo que le hicieron fue un barrido para limpiarle la zona afectada y con el examen posterior mirarán si ya quedó limpia o si tienen que empezar quimioterapia. Lo de este lunes tenía las dos funciones: hacerle una biopsia al tumor y, de una vez, barrer toda esa parte por sí o por no. Es decir, si tiene las células cancerígenas, pues las elimina, las barre, y si no lo logra, sí tienen que empezar un tratamiento.



¿Cómo has estado Petro de ánimo en los últimos días?



Muy bien. Ha estado muy tranquilo. Tiene la ventaja de que la enfermedad fue descubierta en una etapa muy inicial. De hecho, por eso es que pudo haber fallado la endoscopia de la Clínica Santafé, porque, según me dicen, es una región muy grande y la lesión es muy pequeña.

Fuerza Petro. Es usted un pilar muy importante de la democracia colombiana. Un saludo solidario a usted y toda la familia. https://t.co/88gCctlcF8 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 10, 2020

¿Qué opina de los apoyos políticos, tanto de Uribe como Fajardo, hacia Petro?



Que la polarización política no puede estar por encima del tema humano. Uno puede polarizar, discutir y controvertir en la paz, en la economía, en la salud, en la educación, pero en el tema humano no. Me parece que estas reacciones, incluso de sus contradictores, han sido altruistas y así debería ser siempre, que el humano esté por encima del político.



¿Qué piensa de la filtración de un audio en el que se niega la enfermedad de Petro?



Me parece una falta de ética impresionante de este médico, porque ellos por norma, por ética tienen que conservar una confidencialidad sobre las historias médicas de sus pacientes. Por ejemplo, la Clínica Colombia no contó que tenía lo que se había hecho en la Santafé. Cuando la Clínica Colombia cuenta que hay una lesión en el mismo lugar donde la habían descubierto en Cuba, Petro dijo ‘aquí no hay nada que hacer’.



¿Cómo es el tratamiento que viene ahora para Gustavo Petro?



Pienso que como regresar está difícil, por el tema de la pandemia y los cielos cerrados, me imagino que si este martes o el miércoles se reconfirmar que hay esas lesiones con célula cancerígenas, él tendrá que hacer el tratamiento en Cuba. Eso pueden ser dos o tres meses.



