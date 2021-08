Gustavo Bolívar explica sus cuentas con la Dian

El senador Gustavo Bolívar explicó desde sus redes sociales sus cuentas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de que versiones señalaran que tenía deudas con esta entidad.



El parlamentario señaló que es falso que no haya declarado ingresos por la serie escrita por él llamada 'El capo'.



Bolívar aseguró que en 2017 le pagó a la Dian 1.300 millones en renta, 400 de intereses y 200 de patrimonio.



Tras ello, agregó que en 2018 declaró 1.720 millones y abonó 1.000 millones.



Seguidamente apuntó que hizo un acuerdo de pago con la Dian por saldo, más intereses.



De este modo advirtió que los ingresos de la serie El capo, de años pasados, "los están pagando este año y los debo declarar en 2022. Con ese dinero respaldé acuerdo a la Dian", trinó.



Bolívar señaló que pagó 4.000 millones en 2 años.



Este nuevo hecho ocurre días después de que se diera un rifirrafe entre el actor Bruno Díaz y el senador Bolívar por la denuncia del actor de no haberle pagado a su hijo Diego Andrés Díaz Valdiri, fallecido este año, el valor de un contrato de más de 220 millones de pesos.



La respuesta final de Bolívar fue un video en el que explica 'con pelos y señales' el negocio que había hecho con el fallecido hijo de Díaz y presenta el testimonio de Henry Garzón, arrendatario del hotel, quien asegura que no está de acuerdo con la denuncia del actor.



"Nos parece que es un video salido de tono porque el señor Gustavo Bolívar ha invitado en varias ocasiones al señor que, lastimosamente por la muerte de su hijo por covid, nos quiere 'achacar' a nosotros que supuestamente lo demandamos por una deuda", dice el administrador en el 'clip'.



Garzón también se cuestionó sobre los "intereses" de Bruno Díaz al publicar el video de la denuncia en un momento tan "álgido de la política colombiana, polarizando más al país".



POLÍTICA

