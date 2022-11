El senador Gustavo Bolívar, integrante del Pacto Histórico, se pronuncio sobre la poca asistencia en las marchas a favor del gobierno de Gustavo Petro, citadas en el marco de los 100 días del mandatario como jefe de Estado.



Según Bolívar, no salieron tantas personas a marchar porque fue en "un martes en horario laboral". Además, mencionó que muchos no asistieron ni hicieron mención por "mezquinos".



"En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil.Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas q amamos esta causa y la defendemos 24/7", escribió el congresista.



En un segundo trino explicó que muchos no llegaron porque "no tenían cómo transportarse o muchos piensan que Petro no necesita medir su respaldo en las calles o los que lo usaron para llegar pero luego lo olvidaron y los mezquinos, que no asisten si otro es el que convoca".

