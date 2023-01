Una de las relaciones más tensas entre miembros del Pacto Histórico es la que tienen el representante a la Cámara, Agmeth Scaf y el ex senador Gustavo Bolívar. De un tiempo para acá se ha visto un cruce de señalamientos y críticas, aunque el distanciamiento entre ambos viene de tiempo atrás.



El hecho que reactivó el 'agarrón' fue la renuncia de Bolívar, quien a pesar de ser uno de los principales escuderos del presidente Petro y una de las fichas más importantes del Pacto, decidió dejar el Congreso para dedicarse a proyectos personales relacionados con la creación de una nueva novela.



La noticia no cayó muy bien entre algunos de sus compañeros. Scaf fue uno de ellos. En sus redes sociales aseguró: "Pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino. En fin… ojalá el próximo año nos traiga mucha más unión y coherencia"(SIC).



Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Foto: @agmethescaf

Ante eso, Bolívar le dijo: "Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char. Por algo dijo Nicolás Petro que nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo. Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser Senador"(SIC).



Scaf retomó el tema este 11 de enero, aunque esta vez el cuestionamiento no se dio por la dimisión, sino por una denuncia que hizo el ex congresista relacionada con una supuesta red de trata de personas.



El representante del Pacto le lanzó un reparo. En su Twitter aseguró: "¿De cada cosa que “denuncias” y de las que no entregas pruebas a la justicia dizque por proteger a las víctimas harás una novela para RCN cuyo primer capítulo se publicará en Semana?".

¿De cada cosa que “denuncias” y de las que no entregas pruebas a la justicia dizque por proteger a las víctimas harás una novela para RCN cuyo primer capítulo se publicará en Semana? — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 11, 2023

Esta respuesta se dio luego de que Bolívar aseguró que está "bajo ataque hace tres días por atreverme a contar la asquerosidad de la política por dentro. Alguien tiene que hacerlo. El país no puede seguir engañado. Confíen en mí, jamás les voy a mentir. De cada cosa que denuncio hay pruebas. Paciencia. Primero la seguridad de las víctimas".



En este sentido, el presidente del Senado, Roy Barreras, le solicitó a la Fiscalía realizar una investigación para determinar si efectivamente dicha red opera en el Congreso de la República.



