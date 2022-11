En la noche de este jueves se realizó una invitación trascendental. El presidente Gustavo Petro le dijo a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, que si quería hacer parte de la delegación del Gobierno para los diálogos con el Eln, que se reanudarán la próxima semana.



Lafaurie aceptó y su respuesta positiva representa un paso importante porque en la mesa se sentará el representante de uno de los sectores más afectados por la guerra y, en el mismo sentido, uno de los más críticos frente a las negociaciones con las guerrillas.



"El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el Presidente con mucha generosidad", dijo Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, desde el Congreso Nacional de Ganaderos.



La noticia sorprendió a varios sectores, incluso los más afines al Gobierno. El senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, lanzó una fuerte frase. "A José Félix Lafaurie muchos lo queríamos ver preso".



Pero luego aplaudió la invitación a que sea un delegado de los diálogos con los líderes del grupo armado. "Con este gesto audaz, el Presidente golpea la polarización, demuestra que para conseguir la 'paz total' hay que hacer lo imposible y que no hay paz sin perdón social".



Sin embargo, la noticia no cayó bien para todo el mundo. El representante a la Cámara Juan Carlos Losada señaló que esto es un error. "La designación de José Felix Lafaurie

como negociador con el Eln es un error tan grande como el nombramiento del general Mora en el proceso con las Farc. Será una permanente piedra en el zapato y después escribirá un libro en contra del proceso".



