El senador Gustavo Bolívar, en su cuenta de Twitter, reveló que uno de los jóvenes de la primera línea que conoció en septiembre del 2021 se unió al parecer, de forma voluntaria, a las disidencias de las Farc.



(Puede leer: Gustavo Bolívar le pide a Petro que policías detenidos sean gestores de paz)

El senador del Pacto Histórico señaló que tiene "el corazón roto" luego de conocer el testimonio del joven, quien en un video grabado el 14 de diciembre, contó que "de manera voluntaria y con la convicción revolucionaria" que dice tener, decidió "unirse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, recogiéndome en su proyecto político -militar, en el programa agrario de los guerrilleros y en su plataforma bolivariana".



El joven es David Estiven Fernando Soler y tiene 24 años de edad. Desmintió que haya sido víctima de desaparición forzosa, como se denunció en un momento y dice que participó activamente en el paro nacional del 2021 en Bogotá.



Y es que el pasado 9 de diciembre, desde la Fundación Nydia Erika Bautista, que acompaña a familias con seres queridos desaparecidos, denunciaron que el joven supuestamente habría sido víctima de desaparición forzada desde el pasado 26 de noviembre.



"Fue visto con vida por última vez por su familia ese día cuando salió de la casa de sus padres en el barrio Kennedy a una reunión recreativa con sus amigos a las 2:00 de la tarde", dice el comunicado.



Soler le escribió a su mamá esa noche que le había enviado un dinero a su padre, que se estaba tomando unas cervezas y pronto regresaría a su casa. No volvió.

La hipótesis que tenían era que Soler había sido llevado contra su voluntad al Caquetá. Pero finalmente, esto fue negado por el propio joven.



(En otras noticias: Prohibición de corridas de toros fue aprobada en el Senado)



También relató que fue consejero de juventud gracias a su "liderazgo y trabajo comunitario", según cuenta en la grabación.



Soler fue elegido con 175 votos en las elecciones del año pasado para dicho cargo en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Dentro de sus funciones estaba diseñar y formular políticas de juventud, veeduría y control social de los programas para la juventud de carácter distrital y local con propuestas para la paz y la sana convivencia.



Según registró la revista Cambio, el joven antes del paro nacional tenía como trabajo vigilar las cámaras de seguridad de la Universidad La Gran Colombia, en la capital.



Alcanzó a estudiar licenciatura en ciencias sociales en el Politécnico Gran Colombiano hasta tercer semestre pero pausó su carrera para unirse al paro nacional desde la primera línea. “La batalla que nosotros dimos en las calles debe convertirse en la lucha de las urnas”, le dijo a la revista en su momento.



Aseguró que quería que los muchachos de su barrio tuvieran oportunidades de estudio, empleo y cultura.

Ahora bien, en el video conocido este miércoles denuncia que ha sido amenazado contra su integridad física por parte de paramilitares y miembros de la Policía Nacional. Igualmente, que ha sido víctima de persecución, perfilamiento y atentados contra su vida.



Esos habrían sido los motivos por los cuales optó por unirse a las disidencias de las Farc.



En ese sentido Bolívar, quien compartió la grabación, aseguró: "¡NO jóvenes! Las armas nunca serán el camino. Al parecer están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio".

Le suplico, hermano, devuélvase FACEBOOK

TWITTER

Posteriormente, le mandó un mensaje al joven, quien según dijo, estuvo "muy activo en eventos que hicimos después del paro. En su vídeo dice que tomó esta decisión porque teme por su vida. David nada justifica tomar este camino. Fallamos como sociedad si esto está pasando, pero le pido que me escuche".



Desde la plenaria del Senado, que sesionó hasta la madrugada de este jueves, Bolívar le dijo: "Mira, David, ese camino que acabas de tomar es el camino que tomaron muchas generaciones y eso solo condujo a una espiral de muerte en este país. Es lo que quieren los miembros de la ultraderecha para seguir incendiando a este país. Les acabas de dar un alimento que es con el que han mantenido oprimido a este país".



El senador del Pacto le reiteró que se saliera del grupo armado. Le pidió confiar en la justicia, pero también que no invite a más jóvenes a tomar esa misma decisión. "Le suplico, hermano, devuélvase", insistió.



(Además: Segunda Marquetalia desescalará acciones para dialogar, según comisionado Rueda)



A la guerrilla también les dijo: "No sean irresponsables, ustedes no pueden seguir impulsando y llevando nuestra juventud al matadero". En la misma publicación, cuestionó que por qué reclutan jóvenes si hay miembros de las disidencias que tienen voluntad para negociar con el Gobierno.



Les solicitó que aclararan si David fue reclutado o lo engañaron para que aceptara unirse.



En otro trino compartido hoy, el senador compartió una foto con el joven: "Tengo el corazón roto. Este niño que conocí en sep/2021 en un café a donde fue con otros chicos de PL (Primera Línea) de Btá (Bogotá) en busca de asesoría jurídica, se fue a la guerrilla. Triste que la persecución los empuje a tomar malas decisiones y que las Farc ad portas de un diálogo insista en reclutar", concluyó.



Aura Saavedra Álvarez

POLÍTICA