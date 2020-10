Gustavo Bolívar defiende a Petro tras afirmación de Paloma Valencia

Luego de la polémica que se vivió este lunes por las duras palabras utilizó la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia contra el excandidato presidencial y congresista de izquierda Gustavo Petro, a quien le dijo, incluso, que “nunca” sería presidente de la República y que "no imponga su dictadura", el senador Gustavo Bolívar defendió al líder de la Colombia Humana.



(En contexto: ‘Usted no va a ser presidente nunca, gracias a Dios’: Paloma a Petro)

El senador de la Lista de la Decencia señaló que Petro ya fue presidente "en 2018 y lo robaron" y que lo volverán a intentar. Además, lanzó un duro comentario contra la afirmación de la senadora del Centro Democrático: "Aunque lo dice con tanta seguridad que pareciera saber que no llega vivo a la elección".



"Gustavo Petro no va a ser Presidente. Ya lo fue en 2018 y lo robaron. Lo volveremos a intentar pero ya sabemos a qué mafia nos enfrentamos. Aunque lo dice con tanta seguridad que pareciera saber que no llega vivo a la elección", fue el trino que lanzó Bolívar.

(Además: 'Somos los únicos responsables de su muerte': Farc sobre crimen de Álvaro Gómez)

Gustavo Petro no va a ser Presidente. Ya lo fue en 2018 y lo robaron. Lo volveremos a intentar pero ya sabemos a qué mafia nos enfrentamos.



Aunque lo dice con tanta seguridad que pareciera saber que no llega vivo a la eleccion. https://t.co/BMekckG6Rz — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 5, 2020

En 2018, según datos de la Registraduría, Iván Duque obtuvo 10'398.689 votos a nivel nacional y la coalición Petro presidente 8'040.449 votos.

Además, el parlamentario, muy cercano a Petro, recordó una anécdota en redes sociales: "Para que tengan en cuenta esta anécdota: Un expresidente, ya muerto él, le dijo un día a Luis Carlos Galán: ¡usted nunca será presidente! Las mismas palabras de la delfina Paloma Valencia. ¿Premonición o amenaza?".



Ante este duro mensaje la senadora no se ha pronunciado.

Otras noticias de Política:

- Alerta por entrada de extranjeros con covid-19 o sin prueba a Colombia



- Uribistas celebran decisión sobre el exmandatario

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET