CNE estudiará la fallida elección de Bolívar en vicepresidencia de Senado

El pasado 20 de julio, durante la instalación del Congreso, la oposición del Gobierno de Iván Duque se dividió y enfrentó una polémica por la elección de la segunda Vicepresidencia del Senado.

El hecho se dio porque según acuerdos previos del Congreso, este cargo le correspondía a un miembro de los partidos de oposición, y en este caso el senador de la bancada de Decentes, Gustavo Bolívar, era quien asumiría el cargo.



Pero en medio de la votación se dio un giro sorprendente pues triunfó el voto en blanco en la votación, por encima de Bolívar.



Tras ello, algunas bancadas decidieron no postular a ningún otro candidato, un espacio que no desaprovechó la Alianza Verde.



De este modo, los ‘verdes’ coincidieron en postular a Iván Name para no dejar que partidos independientes tuvieran la opción de nombrar a uno de sus integrantes.



Sin embargo, aunque la mayoría estuvo de acuerdo, algunos de los colegas de Name le pidieron que renunciara porque no había sido un ‘juego limpio’ para Bolívar.



Tras ello, el senador Alexander López, del Polo Democrático, decidió pedir que se revise si se habría presentado o no alguna irregularidad, y anunció este fin de semana que la solicitud fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Creemos que no es lógico que las mayorías del Senado, que han legislado bajo la agenda de Iván Duque, nos impongan qué candidato de oposición debe ocupar asiento en la mesa directiva de Senado, máxime cuando la decisión de los partidos de oposición unánimemente fue la de escoger a Gustavo Bolívar y la Coalición de la Decencia, para que ocupara esa dignidad”, sostuvo.



López señaló que en la audiencia que se realizará este martes argumentarán que se violó el al art 18 de la ley 1909 de 2018 en la elección de la segunda vicepresidencia de Senado.



El congresista se despachó en un comunicado contra Alianza Verde y le pidió al órgano electoral “intervenir ante la intempestiva acción del Partido Alianza Verde de transgredir el mismo Estatuto de la Oposición en su artículo 18, al postular un candidato de su partido de forma ilegal, al irrespetar el criterio de unanimidad que debe constar para la postulación y por repetir su asiento en la mesa Directiva, impidiendo que otros partidos que no han ocupado esa dignidad, lo puedan hacer”.

De este modo, este 3 de agosto los partidos e implicados podrán explicar lo sucedido en la sesión del 20 de julio.



“Esta acción ha sido admitida por el Consejo Nacional Electoral, presentada por nuestros partidos y la mayoría de la oposición en el Senado, requiriendo las actas de la sesión al Secretario General del Senado y citando a audiencia pública el próximo 3 de agosto de 2021 en donde se estudiará la situación y se dará la oportunidad a los partidos e implicados de explicar lo sucedido en esa penosa sesión del 20 de julio en el recinto del Senado de la República”, añadió.



