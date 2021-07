Gustavo Bolívar acusa a los 'verdes' de unirse con el uribismo

Gustavo Bolívar, senador de la Colombia Humana, acusó al partido Verde de unirse con el uribismo y de crear una nueva alianza que él llamó “el verdeuribismo”. El legislador, que de manera inédita fue derrotado por el voto en blanco para un cargo en la mesa directiva del Congreso, dijo que esa colectividad “y sus bodegas y contratistas mienten para justificar su oscura traición”.



Por su parte, Mauricio Toro, congresista del partido Verde, dijo: "La Colombia Humana no quiso postular un nuevo candidato para la segunda votación después de que Bolívar había perdido". "Eso habría llevado a que la oposición perdiera la vicepresidencia. Bolívar o nadie, parece ser la consigna. Péguele una mirada al literal b", le replicó.



La fractura en los sectores de izquierda se dio cuando los opositores postularon al senador petrista, quien fue vencido por el voto en blanco de la mayoría de la plenaria. Esta opción alcanzó 66 votos, mientras que el congresista obtuvo 32 apoyos.



Ante esto, la Mesa Directiva del Senado indicó que debía repetirse la votación con un candidato diferente, lo que fue rechazado por el Polo, Comunes y la Coalición Lista de la Decencia, tres de los partidos de la oposición.



Alianza Verde, la otra colectividad afincada en esta orilla, decidió postular al senador Iván Name, quien fue elegido con 67 votos, lo que fue cuestionado por el resto de las fuerzas opositoras.



Esta postulación se dio luego de que varios partidos de oposición no votaran por el senador de los ‘verdes’ Antonio Sanguino a la presidencia del Senado. Según la senadora Angélica Lozano, algunos de los opositores le manifestaron que ya estaban comprometidos con Juan Diego Gómez, quien fue elegido en esa dignidad.

