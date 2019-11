¿Quién ganó con la votación de moción de censura a Guillermo Botero?

La salida de Guillermo Botero del ministerio de Defensa marcó un punto de quiebre de la relación entre el gobierno del presidente Iván Duque y el Congreso de la República.



El entonces ministro se vio obligado a renunciar ante la inminente aprobación de una moción de censura en su contra en el Senado. Se necesitaban 55 votos para que Botero dejara el cargo y más de 67 senadores manifestaron que así debía ser, tras conocer que en un bombardeo contra las disidencias de las Farc en Caquetá fallecieron ocho menores de edad.

Después de argumentar que la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional no sabían de la muerte de los menores de edad, en la tarde del miércoles 6 de octubre, un día después del debate en el cual Roy Barreras denunció los hechos del bombardeo, el entonces ministro le informó al país que dejaba el cargo a través de un comunicado: “El día de hoy en reunión con el señor Presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional”.



Con Botero fuera del cargo comenzó un nuevo debate: ¿Se debía votar la moción de censura? De acuerdo con la ley, si el funcionario contra quien se está aplicando ese recurso renuncia, ya no es necesario hacer la votación, pero es el presidente del Senado, en este caso Lidio García, quien debía tomar la decisión.



Todo estaba previsto para que la votación no se realizara. Incluso este miércoles, día en el cual estaba programada la votación, varios congresistas de los partidos Liberal, ‘la U’ y Cambio Radical afirmaron que la “censura política” contra el exministro “ya ha ocurrido” con su renuncia.

Se entiende que los del @CeDemocratico, @soyconservador, @PartidoMIRA y @ColJustaLibres se salgan de la votación, pero ¿cómo explican su ausentismo los senadores de las bancadas que anunciaron su voto positivo para la moción de censura y que minutos antes estaban presentes? pic.twitter.com/yKdupXPk47 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 14, 2019

“La censura política ya ha ocurrido. El ministro ha caído por sus múltiples errores. El Congreso ha sentado posición. Ha demostrado unas claras mayorías en favor de la vida, pero también en favor de la legitimidad de nuestras Fuerzas Militares”, dice el texto que presentaron los tres partidos, que juntaron los votos necesarios para la salida de Botero.



Sin embargo, algunos sectores pidieron que sí se votara y el presidente del Senado decidió abrir la votación.



Pero sucedió algo inesperado: los votos no alcanzaron. Era necesario que 55 de los 107 senadores habilitados participaron de la votación, pero solo lo hicieron 53. No obstante 49 congresistas aprobaron la moción y solo 4 se pronunciaron en contra.

Pero con este resultado, ¿quién ganó? Claramente el gran derrotado fue el Gobierno Nacional, que se vio obligado a hacer unos cambios en el gabinete y, de alguna manera, está siendo presionado por algunos sectores para hacer un acuerdo político.

“Que triunfos pasajeros no nos dejen olvidar de los 244 líderes sociales asesinados, las masacres del Cauca, los falsos positivos y toda la desgracia que significa una política “de seguridad” guerrerista. Tumbamos el ministro, sí, pero eso no es suficiente”, aseveró Barreras, quien fue el senador citante y artífice de la caída de Botero.



Aunque desde el Congreso también cuestionaron la actitud del Senado de no votar, pues algunos congresistas liberales, 'la U' y Cambio Radical, que habían anunciado su voto positivo, se salieron del recinto. Uno de los críticos más fuertes de ese hecho fue el senador de 'la U' Armando Benedetti, quien trinó que no hubo moción de censura y dijo que "la política es sucia y la mayoría de las almas que están aquí se rinden ante pequeñeces, no les ha dolido ni un segundo los niños asesinados, ni los falsos positivos. El Congreso no representa a nadie".



Por esto, desde algunos sectores pidieron que se repita la votación, pero la Secretaría del Senado certificó que "no hay decisión", García levantó la sesión y convocó para la próxima semana.



Pero en el Gobierno, aunque el ministro renunció y sufrieron otra derrota en el Congreso, están tranquilos. “El Senado no censuró al ministro Botero, aquí se trataba justamente de no ensañarse en un debate que ya se había hecho y bueno, no se dio la censura que es lo más importante”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al término de la votación.

¿Tiene razón Gutiérrez? Los hechos hablan por sí solos, pues el ministro se vio obligado a renunciar y el Ejecutivo se debe enfrentar en los próximos días a la discusión del presupuesto del 2020, la ley de financiamiento -que tumbó la Corte Constitucional por vicios de trámite- y se prepara una moción de censura contra el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón.



