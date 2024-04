Gregorio Eljach: 'Entre 2012 y 2023 se aprobaron 726 leyes y solo 12 sufrieron reparos de la Corte'

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, habló con EL TIEMPO sobre su eventual reelección en el cargo, su trabajo para blindar las leyes ante reparos de la Corte Constitucional y cómo avanza el Celac, llamada la universidad del Congreso, que él lidera.

Este congreso, en el que debutaron los influenciadores y muchos activistas, cumplirá dos años. ¿ Usted cómo los ha visto?

Vivimos nuevos tiempos en los que muchas cosas son distintas que antes y se hacen de manera muy diferente también que antes. Los ejemplos abundan en la medicina, en los mercados, en las industrias, en los medios de comunicación y obviamente la política no podía estar al margen de esas novedades. El alcance de la Redes Sociales, que es un fenómeno de nuestro tiempo, además de impactar esos sectores de la sociedad que le he mencionado, tiene una gran influencia en la política, no sólo en Colombia sino en el mundo. Sí, se puede decir que es una manera distinta de conseguir los votos, pero al final son personas las que votan por esos líderes. Y es legítimo, tanto el ejercicio de la persona que vota por un líder que se sustenta en la redes sociales para conseguir su apoyo, como legítimo el elegido. Y creo que tampoco aquí va a parar esta revolución de las tecnologías y las comunicaciones y de las nuevas formas de ser y hacer. Yo creo que a los partidos les toca tomar nota de esto. La sociedad, la democracia, los mercados, todo está cambiando por obra y gracia en las redes Sociales.

Plenaria del Senado este 16 de febrero. Foto:Prensa Senado Compartir

Se ha trabajado los últimos años para reducir el número de leyes que la Corte Constitucional regularmente venía tumbando. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Sí, la estadística nos muestra que el Congreso de la República ha venido mejorando drásticamente la calidad de su trabajo legislativo. Lo dicen las estadísticas. Por ejemplo: un estudio académico nos mostró que entre el 2012 -año en el que comencé a ejercer como Secretario General del Senado- y el 2023, se expidieron 726 leyes. Y al realizarse un seguimiento al control constitucional de cada una de esas normas tramitadas y sancionadas, se evidenció que solo 12 sufrieron reparos de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, lo que equivale al 1,65 por ciento de ellas. Una vez conocidos esos resultados, determinamos de manera detallada cuántas leyes por año fueron declaradas exequibles y los motivos que tuvo la Corte Constitucional para tomar dicha decisión, con miras a establecer qué tipo de vicios se estaba presentando, su lugar de origen, para así adoptar medidas tendientes a evitar esa situación en el futuro.

¿Qué pasó con esas 12?

De las 12 leyes declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, sólo tres de ellas lo fueron por vicios de contenido y 9 por vicios de procedimiento y/o trámite originados en su totalidad en la plenaria del Senado. En ese mismo lapso se tramitaron 21 actos legislativos y del seguimiento que se hizo a los controles en la Corte Constitucional se constató que sólo dos fueron declarados inconstitucionales, uno de ellos tuvo como causa vicios de procedimiento y/o trámite en la Comisión primera de la cámara de representantes. La idea es que lleguemos a un punto en que tengamos cero proyectos de ley y de acto legislativo declarados inexequibles por vicios de procedimiento. Avanzamos en esa dirección, pero los niveles de mejora han sido extraordinarios.

De der. a izq. Alfonso Prada, ministro del Interior; Gregorio Eljach, secretario del Senado; Presidente Gustavo Petro; y la ministra de Trabajo, Foto:Presidencia Compartir

¿Están estudiando más los congresistas?

Creo que los congresistas cada día son más conscientes de los temas que abordan en sus discusiones y han mejorado también de manera muy considerable la calidad de sus unidades legislativas, es decir, sus equipos de trabajo. Se cuidan ahora de incorporar asesores con especializaciones, maestrías y doctorados, expertos en cada materia, y eso contribuye mucho a la calidad de sus decisiones. Por lo demás, desde la Secretaría General hemos impulsado de manera muy decidida la preparación de esos mismos equipos de trabajo de los congresistas a través del Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos (Cael). Algunos la llaman la Universidad del Congreso. En realidad es un centro académico que depende hoy de la Mesa Directiva del Senado de la República, a través del cual impartimos capacitación, formación en áreas muy sensibles que impactan la calidad de la legislación colombiana y el control político. Tenemos a los mejores profesores de las mejores universidades que mediante convenios imparten la instrucción, y la retribución que se les da a esos catedráticos es un reconocimiento que les permite mejorar en sus escalafones. Nosotros no les pagamos salarios ni honorarios, pero las certificaciones que les damos por su labor, si representan una mejora sustancial para su desempeño.

Formamos no solamente a los equipos de trabajo de los congresistas, sino que aquí vienen a formarse también funcionarios de las otras ramas del poder público y algunos particulares. Todos gratis. Y puedo decir con mucho orgullo que entre otras razones, gracias a ello, hemos mejorado la calidad del trabajo legislativo que sin lugar a dudas ha contribuido a que las leyes y los actos legislativos aprobados, que pasan luego a consideración de la Corte, tengan siempre mayor rigor Tanto en sus contenidos como en el trámite.

Cómo será el trabajo de la Secretaría General del Senado para garantizar el trámite de las normas. Conociendo usted el ritmo de trabajo del Congreso, ¿cuál debería ser la dinámica para que los proyectos no se hundan?

El Congreso de la República, pero de manera muy puntual el Senado de la República, está trabajando con mucha disciplina, con mucho compromiso. Obviamente el Congreso tiene su dinámica como usted lo pregunta. La mayoría de los congresistas viven en las regiones, entonces deben ir los fines de semana a compartir con sus familias, con las comunidades locales y trabajar en los asuntos de interés regional. Y están regresando al Capitolio a comienzo de semana para trabajar en los temas propios de su investidura. Hay que recordar que el Congreso de la República, además de tramitar, estudiar leyes y actos legislativos, también cumple con un mandato constitucional que es el de los debates de control político. Es parte de su tarea fundamental, importante para la vida de la democracia y hay que atender también esa labor. Entonces los debates de control político, que se han hecho siempre, comprometen una buena parte del tiempo de los legisladores y del Congreso como tal.

Compartir Gregorio Eljach, secretario del Senado de la República. Foto:Luis Lizarazo. EL TIEMPO

Ahora, como usted sabe, el tema político es bien complejo. Existen las bancadas del gobierno y de la oposición y se dan discusiones profundas, posturas muy diferentes entre unos y otros, que es lo normal en la democracia, y eso también toma un tiempo. Los proyectos tienen que cumplir además con unas audiencias públicas que también son exigidas en su trámite. Históricamente aquí en el Capitolio algunos proyectos pasan y otros no pasan. Hoy no está sucediendo nada distinto a lo de siempre. De lo que yo doy fe es que veo a los congresistas, tanto a los de la coalición de gobierno como de la oposición, comprometidos con sus posturas, con sus puntos de vista, con sus convicciones y discutiendo los proyectos, haciendo sus debates. Los congresistas están cumpliendo para eso que los eligieron. La política es como el clima. Hay climas que favorecen unas circunstancias y otros climas que favorecen otras. Hoy tenemos en el Capitolio un clima político muy particular, bien complejo, pero creo que en el fondo un clima que fortalece la democracia.

Este año se deben elegir la Secretaría generales del Senado y la Cámara representantes. ¿Usted va a aspirar a la reelección?

La elección de las dignidades en Senado y Cámara corresponden a unos acuerdos políticos que se hacen cada cuatro años y qué históricamente se han respetado. Efectivamente el 20 de julio la Cámara y el Senado deben hacer una nueva elección de sus secretarías generales. En lo que respecta a mí, siempre trabajo para ganar la confianza de los honorables senadores, porque así me lo han enseñado, de los distintos partidos, y tengo la aspiración de continuar en esta posición para servirle al Congreso de la República, la institución para la que más y mejor he trabajado en mi vida y a la que puedo decir que respeto y amo. Es un asunto de lealtad. Es un honor para mí trabajar como Secretario General del Senado de la República, contribuir a la buena marcha de la institución y garantizar que las decisiones que se toman aquí sean por el bien de todos los colombianos.

Se ha hablado de una posible aspiración suya a otras dignidades públicas. ¿Qué pasó con esa expectativa?

Tal vez algunas personas hagan alusión o recuerden qué hace dos años algunos amigos me postularon a un importante cargo nacional. Les agradecí mucho en su momento y de nuevo les agradezco su confianza y generosidad, pero hoy no tengo ningún interés distinto a continuar en la Secretaría General del Senado. Quienes aspiran ahora a esas dignidades tienen todo su camino despejado. Pueden dormir tranquilos respecto de mí.

¿Cómo va el Cael, que llaman la Universidad del Congreso?

La actividad del Cael ha sido muy provechosa para la calidad del producto legislativo, es decir, para la factura de las leyes y los actos legislativos, lo mismo que para el control político. La calidad del trabajo de los congresistas luego de que el Cael ha venido progresando se ha visto muy fortalecida, muy mejorada, un hecho además reconocido por los centros académicos y por la opinión pública.

El Cael ha venido a llenar un vacío. El Congreso de la República no tenía conocimiento propio. Todo el conocimiento de antes para para apoyar la formación de leyes, actos legislativos y control político, provenía de los documentos y de la información que daba la Rama Ejecutiva que es a la que se le hace control político. Y no tenía mucho sentido que el que es controlado sea el mismo que suministra la información para realizar el control. Por eso es muy importante el concepto de autonomía en el conocimiento de la rama Legislativa, que repito, es uno de los vacíos que estamos llenando con el Cael. Este ha sido el principio medular por el que se ha trabajado los últimos 14 años en el la confección y puesta en marcha de un órgano interno, propio, dentro de la rama Legislativa, que propugne por elevar la calidad del trabajo parlamentario.

¿Cómo funciona esa labor?

Lo hacemos a través de convenios gratuitos con universidades privadas, públicas, nacionales, regionales, lo que nos ha dado un resultado muy ponderado en las mismas universidades. Cuando hay una necesidad temática se recurre a una universidad que tenga más investigación en ese tema, más conocimiento, más experiencia. También hemos penetrado en la formación del recurso humano que acompaña a los congresistas. Ya no es el viejo expediente de que las UTL se nombraban sin ningún criterio técnico o académico. Ahora muchas de ellas, inclusive a través del mismo Cael están cursando maestrías, o se les motiva para que hagan especializaciones. Inclusive, algunos estamos cursando doctorados. Esto es un resultado directo de la existencia del Cael. Una manera de ver los resultados de esta labor es observar cómo se ha reducido de manera dramática la tasa de inexequibilidad de las leyes y actos legislativos en las decisiones de la Corte Constitucional.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA