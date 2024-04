'No la vamos a retirar': Gobierno propone hacer una nueva ponencia para salvar reforma de salud

El gobierno del presidente Gustavo Petro no pierde la esperanza de salvar su reforma de la salud, hoy virtualmente hundida en la Comisión VII del Senado, donde se debe adelantar su tercero de cuatro debates.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, propuso este martes 2 de abril a esa célula legislativa, donde hoy la ponencia de archivo tiene 9 de 14 votos a favor, construir un nuevo texto concertado.

"Proponemos construir entre todos una sola ponencia, tendríamos que consultarlo e incluso, hablar con el presidente", aseveró el jefe de la cartera política a los miembros de esa célula legislativa.

En esa misma línea opinó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dijo que no van a retirar la reforma y agregó que están dispuestos a “lograr entendimientos”.

El Gobierno hizo una fuerte presencia en al Comisión VII del Senado. También asistió el expresidente del Congreso, el senador Alexander López, hoy director del Departamento de Planeación Nacional (DNP).

Pero no es un tema sencillo y los partidos de oposición tienen desconfianza, ya que hace 14 meses, cuando se radicó ese proyecto de ley, se intentó construir un texto concertado con los partidos Liberal, Conservador y 'la U'. Eso no fue posible y las dos últimas colectividades decidieron abandonar la coalición de gobierno ante la imposibilidad de concertar.

La propuesta del legislativo no tuvo mayor eco y parece que los nueve congresistas siguen firmes con archivar la iniciativa. De hecho, antes de la propuesta de Velasco, se suspendió la sesión y esos senadores se reunieron en la vicepresidencia de la Comisión para discutir su postura y se reafirmó la idea de archivar la ley. Tras la reunión le manifestaron a la senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión VII, que no iban a retirar el archivo, que seguían firmes y que la postura era citar a debate para este miércoles 3 de abril.

Le dijeron, además, que si se buscaba concertar, no se debía hacer con la reforma que ya camina, sino presentar una nueva reforma el 20 de julio, cuando se inicia la tercera legislatura.

"Si quiere no hagamos sesión de aquí al 20 de junio y no hagamos nada. La posición nuestra no va a cambiar. El proyecto igual no va a pasar. O hacemos el debate este miércoles o dilaten", comentó el senador liberal Miguel Ángel Pinto cuando se reanudó la sesión.

El congresista reconoció que si bien se necesita una reforma que, por ejemplo, elimine la integración vertical, insinuó que esta reforma no tiene salvación. Afirmó que está hecha a "retazos que hicieron en la Cámara". E insistió radicar un proyecto concertado el siguiente 20 de julio.

Por eso, el llamado de la mayoría de la Comisión fue en que se cite el proyecto para comenzar la votación de impedimentos este miércoles e incluso se buscó comentar a votar los impedimentos este mismo martes. No obstante, Peralta intentó levantar la sesión de manera abrupta, pero su decisión fue apelada por los senadores que quieren hundir la reforma.

"No hay que dilatar más", opinó la senadora Norma Hurtado, de 'la U'. Fueron 10 votos para continuar la discusión y el Pacto Histórico se retiró del recinto. Finalmente, esas mayorías decidieron que para este miércoles se inicie la discusión de la reforma en esa célula legislativo y todo indica que esos 9 congresistas votarán para que se archive el proyecto.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA