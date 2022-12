Una aparente reunión que tenía, en la mañana de ayer, la bancada en el Congreso del partido Verde con el presidente Gustavo Petro para hablar de la reforma política se convirtió en el último episodio de una aparente ‘guerra fría’ que se vive entre sectores ‘verdes’ y el Pacto Histórico. Las tensión está a la vista.



Mientras que el Gobierno insiste en que la cita se canceló con anterioridad, los ‘verdes’ dicen que se hizo sobre el tiempo. Incluso varios congresistas de esta bancada expresan que habían comprado sus tiquetes y otros afirman que estaban en la ciudad de Bogotá a la espera de la cita.



(Lea también: Petro desmiente que haya dejado 'plantados' a los miembros del partido Verde).

Según el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Prada, desde el “pasado 15 de diciembre le había comunicado a la presidenta de la Cámara, Olga Velásquez, que por motivos de agenda no era posible realizar la reunión con la bancada Verde”. Un anuncio que de acuerdo con Prada, también le compartió al copresidente de esta colectividad, Carlos Ramón González, por lo que no hubo “desplante”.

Para claridad:



El 15 de diciembre le comuniqué a la Vicepte de la Cámara, @OlgaLVelasquez, que por motivos de agenda no era posible realizar la reunión con la bancada verde hoy y así lo informó al Pte del Partido Carlos R. González, a quien le reconfirmé ayer. No hubo desplante. — Alfonso Prada (@alfonsoprada) December 19, 2022

Sin embargo, EL TIEMPO conoció que durante toda la semana pasada, las directivas de este partido le habían enfatizado a sus legisladores que la asistencia al encuentro con el mandatario era fundamental.



Tan importante resultaba este consenso para los ‘verdes’ que habían programado un desayuno previo a la reunión para preparar los puntos claves que le expondrían al jefe de Estado.



(Le sugerimos: 'No hubo desplante': Alfonso Prada sobre cancelación de reunión con los 'Verdes').



Frente a este encuentro, la representante ‘verde’ Catherine Juvinao aseguró que la reunión con el partido sí estaba confirmada y que en efecto fue aplazada.



La congresista expuso que la razón de que el Gobierno haya cancelado se debe a las críticas que algunos miembros de la bancada han hecho a proyectos. “Es desconcertante que en el gobierno del cambio se vea la crítica como algo que se debe cancelar y silenciar”, dijo.

La reunión con el Partido Verde estaba confirmada y en efecto fue aplazada. Es desconcertante que en el gobierno del cambio se vea la crítica como algo que se debe cancelar y silenciar. Nunca imaginé que actuaríamos como los uribistas: ‘o estás conmigo o estás contra mi’. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 19, 2022

Todo parece apuntar que la gota que derramó el vaso para el Ejecutivo en su relación con el partido Verde fue la discusión de la reforma política. Roy Barreras, presidente del Senado, explicó que el enfriamiento de la relación con los compañeros ‘Verdes’ responde a la actitud casi que opositora que la mayoría de ellos tienen con las reformas del Gobierno.



“Esto debilita la relación con el Ejecutivo y cancela la reunión. Algunos líderes ‘Verdes’ aún no asumen que son Gobierno”, manifestó Barreras.

No es la cancelación de la reunión la que enfría relaciones con los compañeros Verdes,es la actitud casi opositora de la mayoría de verdes frente a las Reformas la que debilita la relación con el Ejecutivo y cancela la reunión. Algunos líderes verdes aún no asumen q son Gobierno. https://t.co/1ySGHWkEkg — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 19, 2022

Estas fragmentaciones entre sectores del Pacto Histórico y del partido Verde también fueron planteadas por el representante Heráclito Landínez. “En el debate de la reforma política descubrimos que el partido Verde estaba fragmentado. En Senado se vota de una manera y en la Cámara de otra (…) Este sector político debe tomar una decisión: ser partido de Gobierno, independiente o de oposición”, sentenció el congresista la semana pasada.

El Partido Verde debe tomar una decisión: son partido de gobierno, independiente o son partido de oposición. En plenaria de la Cámara mostró un Verde dividido en el trámite de la Reforma Política, reforma que está en trámite y se mejorará en los 4 debates que faltan. https://t.co/oGUCc31c0s pic.twitter.com/V80aGrtIqi — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) December 19, 2022

Es así como las discrepancias entre la Alianza Verde y el Gobierno incentivan el hecho de que esta colectividad se replantee el hecho de ser aliado. El senador Jota Pe Hernández, perteneciente a este sector político, ha explicado las razones por las que pide que se declaren independientes. Todas concernientes con la reforma política.



“Es un partido que nunca ha estado de acuerdo con una puerta giratoria, con esa doble militancia, con las listas cerradas. Esta reforma política que está presentando el Gobierno no es para bien, es una reforma que ha sido muy criticada porque está llena de artículos que atentan contra la democracia”, explicó el senador.



(Siga leyendo: Roy Barreras sobre relación con los 'Verdes': 'Tienen actitud casi opositora').



A esto se le suma la decepción de algunos integrantes de la Alianza Verde frente a las movidas del Gobierno, específicamente con este proyecto. Una de las que ha demostrado su “vergüenza” frente a esta iniciativa es Katherine Miranda, representante y exjefa de debate del Presidente Gustavo Petro.



“Esto es vergonzoso y doloroso. Quiero expresarle a los colombianos que ayude a que Petro fuera electo, pero lamentablemente tengo que decir que esto no es por lo que votamos. Da pena”, declaró Miranda hace unos días.

El historial entre el Gobierno y los 'Verdes'

Hace algunos meses, cuando esta colectividad analizaba si apoyar al hoy mandatario para la segunda vuelta presidencial, las opiniones estaban divididas.



Líderes políticos como Katherine Miranda, Camilo Romero y Carlos Ramón González estaban comprometidos con la campaña política del ahora presidente. Ellos junto a otros senadores, concejales, representantes y diputados integraron el respaldo de un sector de este partido que se denominó ‘Verdes con Petro’.



La división entre quienes decidían apoyar la decisión del candidato presidencial Sergio Fajardo de votar en blanco, o aliarse con el candidato del Pacto Histórico fue otro de los puntos que no lograron unidad en este grupo político.



(Le puede interesar: Jota Pe a Roy Barreras: 'las listas cerradas le garantizan repartija de avales').



A pesar de estas discrepancias, Petro agradeció el apoyo que le dio esa sección del ‘Verde’. “Ojalá más adelante el partido completo se decida entrar a esta convergencia para construir colectivamente”, sostuvo en ese entonces.



Este pensamiento ya divisaba las intenciones del presidente Petro de tener una gobernabilidad parlamentaria suficiente. Las fuerzas afines, como la Alianza Verde, le permitirían tener una representación colectiva en el Congreso, algo que hoy parece presentar fallas estructurales.

¿A qué responde esta distancia?

EL TIEMPO habló con la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, quien explicó las fragmentaciones entre estos dos sectores políticos: “Hay que dejar claro que la distancia no es de todos los ‘verdes’, tenemos un gran consenso en el Senado. Lo que pasa es que hay algunas personas del partido que dicen ser de Gobierno, pero tienen otros motivos electorales que los convierten más en oposición”.



Pizarro también aclaró que existe una dinámica errada entre algunos congresistas de este sector político. “Ellos saben cómo ser de Gobierno para unas cosas y para otras no. Solo asumen su responsabilidad en actos positivos, pero los negativos si nos los echan encima”, declaró la representante.



Por su parte, el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) manifestó que este panorama de ruptura responde a que los ‘Verdes’ quieren ser de Gobierno para sacar pecho y ser oposición. “Quieren jodernos y tener la doble condición”, dijo.



(Además: ‘No podemos tomar decisiones según lo polémicas que sean’: Alfonso Prada).



Para él, este distanciamiento también se debe a que “algunos congresistas ‘youtubers’ les gusta mostrar sus votos y no les gusta el voto programático, ni hacerle caso a sus partidos. Solo a sí mismos y a sus egos”.



Sin embargo, Uribe fue enfático en señalar que “los ‘verdes’ no se saldrán del Gobierno”. Para el congresista, en buena medida, esto tiene relación con las elecciones del 2023, pues explicó que estas declaraciones empiezan a vislumbrar los intereses del partido Verde y la posición política que establecerían con miras a lograr sus objetivos en los próximos comicios regionales .



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA