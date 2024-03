El debate por supuesta vía libre del Gobierno al Eln para reclutar menores de edad

Durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se llevó a cabo en la noche de este martes 12 de marzo en el Senado, el senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro permite al Eln el reclutamiento de menores de edad en medio de las negociaciones de paz.

"En el gobierno del expresidente Uribe se sacó esta ley 833 para proteger a los menores de 18 años y que no sean reclutados por grupos guerrilleros, pero en el gobierno del presidente Petro se estará dialogando para que la edad mínima de reclutamiento sea de menores de 15 años, lo que quiere decir que menores de 15, 16 y 17 años si pueden ser reclutados", señaló el congresista de la Alianza Verde.

Iván Velásquez, ministro de Defensa Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

Agregó que se está violando el Derecho Internacional Humanitario.

Y este miércoles, 12 horas después del debate, el congresista compartió en su red social de X un documento firmado por las delegaciones en el que se lee, en su punto 14, "no utilizar de manera alguna a menores de 15 años en el conflicto armado, conforme con el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas".

"Aquí está el documento firmado por el Eln y el gobierno Petro, en el punto 14 autorizan que esos terroristas recluten niños entre 15, 16 y 17 años violando la Ley 833 del 2003. El izquierdista (Iván) Cepeda confirmó anoche mi denuncia y aquí con documento oficial la re confirmamos", aseveró Hernández.

Iván Cepeda en el debate de moción de censura del ministro de Defensa Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

El senador Cepeda, quien es negociador de paz con el Eln, dijo en la sesión plenaria del Senado que la protección para los mayores de 15 años también están protegidos y explicó el impacto del documento expuesto por Hernández, el cual es el protocolo del cese del fuego con Eln que se firmó el 5 de febrero en La Habana, Cuba, y fue divulgado ese día.

"No, eso de dónde lo saca usted. La ley penal en Colombia rige. No está limitada por ningún cese del fuego. Quien intente reclutar menores de edad debe ir a la cárcel, debe ser reprimido por la Fuerza Pública. Pero hemos logrado que el Eln, en ese documento que usted ha mencionado aquí, se comprometa, al menos, que en el cese del fuego eso será verificado hasta 15 años y eso no quiere decir que no se reprima", dijo a la plenaria.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA