‘No se trata de tránsito de tropas’: Gobierno sobre fuerzas de EE. UU.

Una amplia explicación de la labor que vendrán a hacer las fuerzas de cooperación de Estados Unidos a Colombia dio este miércoles en la noche el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Las explicaciones del funcionario se dieron en medio de una sesión de la plenaria del Senado a la que Holmes Trujillo fue invitado por el presidente del Congreso, Lidio García, para que les contara a los partidos políticos qué vienen a hacer a Colombia estas fuerzas.

Previo a que el ministro diera las explicaciones del caso, algunos senadores afirmaron que el tema no ameritaba una invitación a Holmes Trujillo para que explicara la llegada de las fuerzas estadounidenses, sino que merecía un debate de control político al funcionario, el cual impulsarían varios congresistas de partidos políticos de oposición al Gobierno Nacional.



Durante su intervención, el Ministro de Defensa insistió en que “se trata de un asunto de cooperación militar internacional” y afirmó que “no se trata de tránsito de tropas, ni de estacionamiento de naves y aeronaves de guerra en territorio colombiano”.



Antes de su explicación, algunos partidos políticos manifestaron sus dudas sobre la relación de la llegada de estas fuerzas de Estados Unidos con el futuro del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.



En cuanto a las labores de esta misión, Holmes Trujillo reiteró que serán de “asistencia” y “capacitación” en temas de lucha contra el narcotráfico.

“El día 27 de mayo llegaron a Colombia 5 de sus integrantes con el fin de analizar las condiciones en los sitios donde van a prestar su asesoría, y ayer (este martes) llegaron 48 miembros más, que en este momento, bueno es informarlo, están cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio”, afirmó el Ministro.



Explicó que, una vez concluyan la cuarentena, “se van a dividir en grupos más pequeños integrados por 10 u 11 militares del ejército norteamericano. Unos de ellos irán a la Fuerza de Tarea Hércules; otros, 10 u 11, a la Fuerza de Tarea Vulcano; otros, 10 u 11, a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; otros, 10 u 11, permanecerán en Bogotá en la brigada contra el narcotráfico, y el resto de ellos serán el equipo de comando de este grupo de asistencia técnica”.



Aseguró que estas fuerzas “no participarán, en ningún caso, en operaciones militares, ni estarán en el terreno”, sino que “se limitarán a tareas propias de asesoramiento y entrenamiento”.



Igualmente, confirmó que son 53 uniformados estadounidenses y que estarán “alrededor de cuatro meses” en determinados lugares del país en lo que han sido denominadas las Zonas Futuro. “Las operaciones serán hechas únicamente por la Fuerza Pública colombiana”, dijo.



Añadió que se trata de un “grupo militar interdisciplinario” integrado por diferentes especialidades en materia de maniobra, protección, sostenimiento y comunicaciones.



Negó que estas fuerzas vayan a hacer “operaciones contra el narcotráfico”, como lo manifestó un senador, y reiteró que estas seguirán a cargo de las fuerzas colombianas.

¿Autorización del Senado?

Una de las inquietudes más reiteradas de varios senadores fue el por qué el Gobierno Nacional no había pedido la autorización al Senado que, según algunos de ellos, debía ser un paso previo para la llegada de estas fuerzas estadounidenses.



Al respecto, el Ministro dijo que el Senado “no” es el único que tiene esta potestad, sino que es “uno de los que puede autorizar tropas cuando sea el caso; que este no es el caso. También puede hacerlo el Presidente, previo dictamen del Consejo de Estado”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.



Y dijo que esta ayuda estadounidense “no tiene por qué ser autorizada por el Senado. porque no se trata del tránsito de tropas ni del estacionamiento de naves o aeronaves de guerra”.

